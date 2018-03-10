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07:57 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Мария Шарапова прекратила сотрудничество с голландским тренером Груневелдом

ТАСС, 10 марта. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о прекращении работы с голландским тренером Свеном Груневелдом после четырех лет совместной работы. Текст заявления опубликован на официальном сайте Шараповой.

Источник: AP 2018

Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию. Ранее Шарапова не сумела преодолеть первый круг турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе и Индиан-Уэллсе.

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«После четырех лет успешного сотрудничества я хотела бы поблагодарить Свена за его преданность, профессионализм и дружбу, которая не прекратится после завершения совместной работы», — сказано в заявлении 30-летней спортсменки.

Шарапова и Груневелд начали сотрудничество в начале 2014 года, с тех пор россиянка выиграла семь турниров, в том числе Открытый чемпионат Франции (2014). Кроме того, за это время россиянка отбыла 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Шарапова занимает 41-е место в рейтинге WTA.

До Шараповой Груневелд работал с такими теннисистками, как Моника Селеш, Аранча Санчес-Викарио, Ана Иванович, Каролин Возняцки.

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