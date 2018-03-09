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9 марта, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко пробилась в 1/16 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В поединке второго круга одиночного разряда Соболенко, у которой 63-я позиция в мировом рейтинге, встречалась с 18-й ракеткой планеты россиянкой Светланой Кузнецовой и выиграла в двух сетах — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На старте соревнований Арина Соболенко переиграла представительницу США Варвару Лепченко (66-й номер рейтинга WTA) — 7:5, 6:1. Теперь в матче за выход в 1/8 финала Соболенко встретится с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой (54) и британкой Йоханной Контой (11).

Еще две белорусские теннисистки свои встречи второго раунда проведут позже: Александра Саснович (49) сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (28), Виктория Азаренко будет соперничать с американкой Слоан Стивенс (13).

На старте парного разряда Азаренко и Соболенко встретятся американско-канадским тандемом Слоан Стивенс / Эжени Бушар.

В мужском парном разряде белорус Максим Мирный и американец Райан Харрисон сыграют с голландско-румынским дуэтом Жан-Жюльен Ройер / Хория Текау.

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