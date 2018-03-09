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17:24 (мск), источник: GoTennis.ru

Петра Квитова стала лучшей теннисисткой февраля по версии WTA

Чешка Петра Квитова победила в номинации «Лучшая теннисистка февраля» по версии посетителей официального сайта WTA.

За представительницу Чехии отдали свои голоса 78% участников опроса. Второе место заняла украинка Элина Свитолина (19%), на третьем расположилась испанка Гарбин Мугуруса (3%).

Напомним, что в феврале Квитова стала чемпионкой турниров в Санкт-Петербурге и Дохе.

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