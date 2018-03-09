Азаренко победила в первом матче после возвращения

Источник: AFP 2018

В июле 2017 года спортсменка приостановила карьеру из- за судебного разбирательства по опеке над ребенком Лео. В последнем официальном матче Азаренко 10 июля 2017 года проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 6:7 (3:7), 2:6 в 1/8 финала Уимблдона.

Во втором круге Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс, посеянной на турнире под 13-м номером.