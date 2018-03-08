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13:29 (мск), источник: БЕЛТА

Максим Мирный сыграет в паре с Райаном Харрисоном на кортах Индиан-Уэллса

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский теннисист Максим Мирный на турнире в Индиан-Уэллсе будет играть вместе с американцем Райаном Харрисоном, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В стартовом матче парного разряда белорусско-американский тандем встретится с голландско-румынским дуэтом Жан-Жюльен Ройер / Хория Текау. Для 40-летнего Максима Мирного нынешний турнир в Индиан-Уэллсе уже 18-й по счету. Он дважды играл в финале парного разряда, но оба раза не смог завоевать титул: в 2002 году вместе со швейцарцем Роджером Федерером, в 2009-м с израильтянином Энди Рамом.

Кроме Мирного на кортах Индиан-Уэллса в этом году играют еще три белорусские теннисистки. Первая из них Арина Соболенко (63-й номер мирового рейтинга) уже вышла во второй раунд, переиграв представительницу США Варвару Лепченко (66) — 7:5, 6:1.

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