Максим Мирный сыграет в паре с Райаном Харрисоном на кортах Индиан-Уэллса

В стартовом матче парного разряда белорусско-американский тандем встретится с голландско-румынским дуэтом Жан-Жюльен Ройер / Хория Текау. Для 40-летнего Максима Мирного нынешний турнир в Индиан-Уэллсе уже 18-й по счету. Он дважды играл в финале парного разряда, но оба раза не смог завоевать титул: в 2002 году вместе со швейцарцем Роджером Федерером, в 2009-м с израильтянином Энди Рамом.