Казахстанский теннисист сломал ногу
Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в основную сетку
Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в основную сетку
Отечественный спортсмен отказался от продолжения встречи с американцем Митчеллом Крюгером при счете 3:4 в первой партии. Как сообщил сам Бублик в своей социальной сети, у 20-летнего теннисиста перелом ноги.
«Мы с командой только что получили результаты МРТ.. Я сломал ногу во время сегодняшнего матча. Мы с командой приняли решение не участвовать в соревнованиях минимум 4−6 недель и, к сожалению, я не смогу выступить на Мастерсе в Майами и на турнире АТП в Марракеше. Мы надеемся, что я с могу вернуться здоровым и готовым выступать в полную силу на Мастерсе в