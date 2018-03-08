Казахстанский теннисист сломал ногу

«Мы с командой только что получили результаты МРТ.. Я сломал ногу во время сегодняшнего матча. Мы с командой приняли решение не участвовать в соревнованиях минимум 4−6 недель и, к сожалению, я не смогу выступить на Мастерсе в Майами и на турнире АТП в Марракеше. Мы надеемся, что я с могу вернуться здоровым и готовым выступать в полную силу на Мастерсе в Монте-Карло 15 апреля. Всем спасибо за поддержку. Бублик, — написал казахстанец в Instagram.