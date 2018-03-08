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11:07 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский теннисист сломал ногу

Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в основную сетку Индиан-Уэллса по причине травмы, сообщает Sports.kz.

Отечественный спортсмен отказался от продолжения встречи с американцем Митчеллом Крюгером при счете 3:4 в первой партии. Как сообщил сам Бублик в своей социальной сети, у 20-летнего теннисиста перелом ноги.

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«Мы с командой только что получили результаты МРТ.. Я сломал ногу во время сегодняшнего матча. Мы с командой приняли решение не участвовать в соревнованиях минимум 4−6 недель и, к сожалению, я не смогу выступить на Мастерсе в Майами и на турнире АТП в Марракеше. Мы надеемся, что я с могу вернуться здоровым и готовым выступать в полную силу на Мастерсе в Монте-Карло 15 апреля. Всем спасибо за поддержку. Бублик, — написал казахстанец в Instagram.

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