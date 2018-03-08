BNP Paribas Open. Арина Соболенко добилась победы в первом круге

Поединок продлился 1 час 24 минуты. 63-я ракетка мира, 19-летняя Арина, сделала пять брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. 31-летняя Лепченко, находящаяся на 66-м месте в рейтинге WTA, один раз взяла подачу соперницы, выполнила один эйс и допустила шесть двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.