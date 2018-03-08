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08:32 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова проиграла стартовый матч на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив в двух сетах японке Наоми Осаке, — 4/6, 4/6.

Источник: AP 2018

За время поединка, продлившегося 1 час 35 минут, 41-я ракетка мира, 30-летняя Шарапова, трижды брала подачу соперницы, сделала один эйс и шесть двойных ошибок. 20-летняя Наоми, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, реализовала пять брейк-пойнтов, выполнила один эйс и четырежды ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Осака сразится с полькой Агнешкой Радванськой.

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