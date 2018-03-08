О видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Мария Шарапова проиграла стартовый матч на турнире в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в
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Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в
За время поединка, продлившегося 1 час 35 минут, 41-я ракетка мира, 30-летняя Шарапова, трижды брала подачу соперницы, сделала один эйс и шесть двойных ошибок. 20-летняя Наоми, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, реализовала пять
Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Осака сразится с полькой Агнешкой Радванськой.