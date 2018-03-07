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13:54 (мск), источник: GoTennis.ru

Виктория Азаренко: Забыла, насколько красиво в Индиан-Уэллсе

Беларуска Виктория Азаренко, которая готовится выступить в Индиан-Уэллсе, рассказала о своей готовности к турниру.

Источник: AP 2018

«Я счастлива, что вновь могу выступить здесь. Это один из лучших турниров в сезоне, который с каждым годом становится всё лучше и привлекает всё больше зрителей. Благодаря этому он так нравится игрокам. Я впервые приехала сюда после рождения сына. Оказалось, я даже забыла, насколько здесь красиво. Лео очень нравится бегать по газонам и играть на корте, а я счастлива вновь заниматься любимым делом. С нетерпением жду старта турнира», — приводит слова Азаренко Tennis Channel.

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