Вера Звонарёва стала соперницей Натальи Вихлянцевой на старте соревнований BNP Paribas Open
Состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WTA в
Состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WTA в
Мэдисон Бренгл (США) — Маркета Вондроушова (Чехия)
Сачия Викери (США) — Эжени Бушар (Канада)
Куруми Нара (Япония) — Кайя Канепи (Эстония)
София Кенин (США) — Клер Лиу (США)
Моника Никулеску (Румыния) — Сорана Кырстя (Румыния)
Вера Звонарёва (Россия) — Наталья Вихлянцева (Россия)
Тэйлор Таунсенд (США) — Даниэль Коллинз (США)
Се
Янина Викмайер (Бельгия) — Кайла Дэй (США)
Сара
Лара Арруабаррена (Испания) — Леся Цуренко (Украина).