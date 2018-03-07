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11:12 (мск), источник: GoTennis.ru

Вера Звонарёва стала соперницей Натальи Вихлянцевой на старте соревнований BNP Paribas Open

Состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В частности, россиянка Вера Звонарёва в первом круге встретится со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой.

Индиан-Уэллс. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке

Йин-Йин Дуань (Китая) — Кристина Плишкова (Чехия)
Мэдисон Бренгл (США) — Маркета Вондроушова (Чехия)
Сачия Викери (США) — Эжени Бушар (Канада)
Куруми Нара (Япония) — Кайя Канепи (Эстония)
София Кенин (США) — Клер Лиу (США)
Моника Никулеску (Румыния) — Сорана Кырстя (Румыния)
Вера Звонарёва (Россия) — Наталья Вихлянцева (Россия)
Тэйлор Таунсенд (США) — Даниэль Коллинз (США)
Се Су-Вей (Тайвань) — Карина Виттхёфт (Германия)
Янина Викмайер (Бельгия) — Кайла Дэй (США)
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Кэтрин Беллис (США)
Лара Арруабаррена (Испания) — Леся Цуренко (Украина).

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