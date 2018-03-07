Тарпищев: Футбол остался любимым видом спорта, а теннис стал профессией

Источник: РИА "Новости"

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев более 40 лет руководит отечественным теннисом, впервые возглавив сборную страны в 1974 году. Он был одним из самых влиятельных спортивных чиновников страны в 90-х годах, когда теннис стремительно набрал популярность, а в России появились игроки высочайшего уровня. Функционер приводил мужскую и женскую сборные России к победам на чемпионатах мира — Кубке Дэвиса и Кубке федерации соответственно, сделав карьеру также и в олимпийском движении.

«Не выбирал теннис»

Тарпищев родился в Москве в татарской семье и, как и большинство советских подростков 50−60-х годов, занимался сразу несколькими видами спорта — как популярными хоккеем с мячом и футболом, так и теннисом. Теннис никогда не был массовым видом спорта, и Тарпищев попал в него случайно, просто поменяв секции.

«Я не выбирал теннис, так вышло, — рассказал Тарпищев в беседе с корреспондентом ТАСС. — Моя школа располагалась напротив Стадиона юных пионеров, где была прекрасная база, шесть отличных теннисных кортов и футбольное поле, где мы играли круглый год. Летом в футбол, зимой — в хоккей. Но однажды я получил надрыв связок, и мама запретила заниматься футболом. Тогда я пошел в теннисную секцию. Но лишь потому, что в конце занятий все играли в футбол. Я отбывал номер на тренировке, а потом с удовольствием гонял мяч».

Как признается Тарпищев, в один момент его судьбу в теннисе определил… мотоцикл с коляской. «Осенью мы делали упражнение, кто больше ракеткой набьет мяч об стенку, — отметил он. — Я делал упражнение безошибочно, лучше всех, тренерам пришлось даже останавливать меня. Предложили остаться в теннисе, тренер Игорь Владимирович Всеволодов уговаривал меня, приезжал домой, разговаривал с родителями. Но на меня подействовали не столько его уговоры, сколько тот факт, что у него был мотоцикл с коляской и он подвозил меня до метро».

Футбол до сих пор остается спортом номер один для Шамиля Тарпищева.

«Так я остался в теннисе, а в 14 лет выполнил первый взрослый разряд. Футбол же остался моим любимым видом, а теннис стал профессией. Но в этом плане я счастливый человек: люблю и свое хобби, и свою работу», — рассказывает он.

После окончания школы перед Шамилем встал двойной выбор — каким видом спорта профессионально заниматься и в какой вуз поступать. В итоге все решилось в пользу тенниса и института физкультуры, и уже к 20 годам Тарпищев вошел в число лучших теннисистов страны, параллельно получив необходимые для карьеры тренера и спортивного чиновника знания.

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Революция в советском теннисе

В целом уровень тенниса в СССР был невысоким, сильнейшие игроки не участвовали в крупных профессиональных турнирах, и Тарпищеву в итоге удалось изменить ситуацию. Его организаторские задатки проявились уже в институте — когда он добился главного успеха как игрок, попав в сборную на матчи Кубка Дэвиса, в 25 лет перешел на тренерскую работу, которая — хотя в те годы такого понятия и не существовало — предполагала и менеджерские полномочия. Не случайно главный тренер теннисных команд называется «капитан» — ему необходимо прежде всего собрать состав и создать привыкшим к индивидуальным выступлениям теннисистам условия, чтобы стать настоящей командой.

«Кубок Дэвиса мы могли выиграть еще в 1976 году, — рассказывает Шамиль Тарпищев. — В полуфинале нам предстояло играть с Чили. Тогда шла борьба против апартеида. Я ездил в ЦК КПСС и писал записку, что могу гарантировать победу над этой командой. Меня потом спросили, где бы я согласился провести матч на нейтральном поле. Я выбрал Германию и тоже написал расписку с гарантией. Но играть нам все равно не дали. Хотя дальше, обыграй мы Чили, была бы Италия в Москве и очень хорошие шансы на победу».

Но Тарпищев занимался не только организацией сборной страны, учитывая, что матчи Кубка Дэвиса проходят лишь несколько раз в году. По сути, он начал кардинальную перестройку всего теннисного хозяйства в СССР, до которого в стране никому не было дела.

Тарпищев привлек бригаду по научному обеспечению, психологов, разработал революционные по тем временам методики тренировок, основанные на индивидуальном подходе, — в СССР получить разрешение на это было крайне сложно.

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Золотые годы

Благодаря Тарпищеву в разных городах страны были построены теннисные площадки, в том числе и крытые. Кроме того, Тарпищев разделил сборные страны по возрастным группам и полу и привлекал в помощники известных теннисистов, завершивших карьеру.

Последующие успехи советского и российского тенниса были заложены именно в 70-е годы, когда на международной арене успешно выступали единицы советских игроков: Александр Метревели, Ольга Морозова, Теймураз Какулия. Какулия и Морозова впоследствии стали тренерами, Метревели вместе с другой известной в прошлом теннисисткой Анной Дмитриевой популяризировал теннис на телевидении.

А в 1977 году Тарпищев заключил контракт с немецкой фирмой Adidas — теннис в СССР стремился к лучшим профессиональным образцам. В итоге к концу 80-х годов советский теннис на крупных соревнованиях, в том числе и турнире Большого шлема, успешно представляли Александр Волков, Андрей Чесноков, Андрей Черкасов, Наталья Зверева, Лейла Месхи, Лариса Савченко, у которой Тарпищев был личным тренером.

В 1991 году Тарпищев был избран главой Федерации тенниса СССР, а затем возглавил и российскую федерацию.

В 90-е начались золотые годы российского тенниса — во многом благодаря увлечениям Бориса Ельцина, которого приучил к этой игре именно Тарпищев, став персональным наставником главы государства.

Тогда же был основан крупный профессиональный турнир в Москве — Кубок Кремля, директором которого стал Тарпищев, а впоследствии — его сын Амир. В 90-х годах появились и первые российские суперзвезды: Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анна Курникова, Анастасия Мыскина. В 2002 году мужская команда СССР во главе с капитаном Тарпищевым впервые выиграла Кубок Дэвиса, в драматичном финале на парижской арене Bercy обыграв хозяев. В той встрече Сафин сравнял счет в поединке с Себастьяном Грожаном, победив в третьем сете на тай-брейке 14:12, а затем Михаил Южный обыграл Поля-Анри Матье, уступив первые две партии.

В 2004-м мужчины повторили успех, тогда как женская команда завоевала Кубок федерации четырежды — в 2004—2008 годах.

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«Покорили бы весь мир успехами»

Еще в 1994 году Тарпищев вошел в руководство Олимпийского комитета России, став при этом председателем комитета РФ по физической культуре и туризму — по сути, министром спорта. Тогда же Тарпищев вошел в состав Международного олимпийского комитета, оставаясь его членом уже почти 25 лет.

После завершения эпохи Ельцина популярность тенниса в высших эшелонах власти практически сошла на нет, что не могло не сказаться и на работе федерации. Хотя сильные теннисисты в России появляются регулярно, а Мария Шарапова уже 15 лет продолжает оставаться одним из самых известных в мире игроков, российские сборные потеряли места в Мировой группе Кубка Дэвиса и Кубка федерации, выступая на этих турнирах молодежными составами. При этом в роли капитана женской команды Тарпищева заменила Анастасия Мыскина.

«Если бы не экономические дела, когда малый и средний бизнес ушел от помощи спорту, наш пик и победы продолжались бы, — считает Тарпищев.

— При той узости возможностей, если сравнить с бюджетами ведущих стран, мы сейчас показываем очень хорошие результаты. А если бы возможности были побольше, то мы бы своими результатами покорили весь мир.

Принцип «мало денег — один чемпион, много денег — много чемпионов» у нас работает и говорит о том, что выстроенная в федерации система функционирует отлично".