Тарпищев: Футбол остался любимым видом спорта, а теннис стал профессией

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Хотели Украину? Получите!»: Пушков обратился к европейцам
Газовая война: Порошенко хочет помешать «Северному потоку-2»
Дмитрий Маликов до сих пор не выбрал имя для сына
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
Агутин и Шнур работают над совместным проектом
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Вашингтон Кэпиталз0
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксОТ2
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз2
Даллас Старз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд6
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОТ5
Флорида Пантерз4
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ6
Детройт Ред Уингз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз6
Монреаль Канадиенс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс0
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Йокерит
Футбол. Еврокубки
6.03
Ливерпуль0
Порту0
Футбол. Еврокубки
6.03
ПСЖ1
Реал2
Все события
Япония отреагировала на послание Путина Федеральному собранию
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Роналду вывел «Реал» в 1/4 ЛЧ, забив в восьмом матче подряд
«Тампа» победила «Флориду», Кучеров и Дадонов набрали по очку
Иосиф Пригожин показал, как выглядел в молодости
Лицо Меган Маркл признали совершенным
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
08:13 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: Футбол остался любимым видом спорта, а теннис стал профессией

Шамиль Тарпищев празднует 70-летие 7 марта, во многом благодаря его заслугам теннис вошел в число самых популярных видов спорта в России.

Источник: РИА "Новости"

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев более 40 лет руководит отечественным теннисом, впервые возглавив сборную страны в 1974 году. Он был одним из самых влиятельных спортивных чиновников страны в 90-х годах, когда теннис стремительно набрал популярность, а в России появились игроки высочайшего уровня. Функционер приводил мужскую и женскую сборные России к победам на чемпионатах мира — Кубке Дэвиса и Кубке федерации соответственно, сделав карьеру также и в олимпийском движении.

Читайте также
Тарпищев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени

«Не выбирал теннис»

Тарпищев родился в Москве в татарской семье и, как и большинство советских подростков 50−60-х годов, занимался сразу несколькими видами спорта — как популярными хоккеем с мячом и футболом, так и теннисом. Теннис никогда не был массовым видом спорта, и Тарпищев попал в него случайно, просто поменяв секции.

«Я не выбирал теннис, так вышло, — рассказал Тарпищев в беседе с корреспондентом ТАСС. — Моя школа располагалась напротив Стадиона юных пионеров, где была прекрасная база, шесть отличных теннисных кортов и футбольное поле, где мы играли круглый год. Летом в футбол, зимой — в хоккей. Но однажды я получил надрыв связок, и мама запретила заниматься футболом. Тогда я пошел в теннисную секцию. Но лишь потому, что в конце занятий все играли в футбол. Я отбывал номер на тренировке, а потом с удовольствием гонял мяч».

Как признается Тарпищев, в один момент его судьбу в теннисе определил… мотоцикл с коляской. «Осенью мы делали упражнение, кто больше ракеткой набьет мяч об стенку, — отметил он. — Я делал упражнение безошибочно, лучше всех, тренерам пришлось даже останавливать меня. Предложили остаться в теннисе, тренер Игорь Владимирович Всеволодов уговаривал меня, приезжал домой, разговаривал с родителями. Но на меня подействовали не столько его уговоры, сколько тот факт, что у него был мотоцикл с коляской и он подвозил меня до метро».

Футбол до сих пор остается спортом номер один для Шамиля Тарпищева.

«Так я остался в теннисе, а в 14 лет выполнил первый взрослый разряд. Футбол же остался моим любимым видом, а теннис стал профессией. Но в этом плане я счастливый человек: люблю и свое хобби, и свою работу», — рассказывает он.

После окончания школы перед Шамилем встал двойной выбор — каким видом спорта профессионально заниматься и в какой вуз поступать. В итоге все решилось в пользу тенниса и института физкультуры, и уже к 20 годам Тарпищев вошел в число лучших теннисистов страны, параллельно получив необходимые для карьеры тренера и спортивного чиновника знания.

Читайте также
Тарпищев считает, что 2018 год станет для ФТР заключительным с точки зрения реорганизации

Революция в советском теннисе

В целом уровень тенниса в СССР был невысоким, сильнейшие игроки не участвовали в крупных профессиональных турнирах, и Тарпищеву в итоге удалось изменить ситуацию. Его организаторские задатки проявились уже в институте — когда он добился главного успеха как игрок, попав в сборную на матчи Кубка Дэвиса, в 25 лет перешел на тренерскую работу, которая — хотя в те годы такого понятия и не существовало — предполагала и менеджерские полномочия. Не случайно главный тренер теннисных команд называется «капитан» — ему необходимо прежде всего собрать состав и создать привыкшим к индивидуальным выступлениям теннисистам условия, чтобы стать настоящей командой.

«Кубок Дэвиса мы могли выиграть еще в 1976 году, — рассказывает Шамиль Тарпищев. — В полуфинале нам предстояло играть с Чили. Тогда шла борьба против апартеида. Я ездил в ЦК КПСС и писал записку, что могу гарантировать победу над этой командой. Меня потом спросили, где бы я согласился провести матч на нейтральном поле. Я выбрал Германию и тоже написал расписку с гарантией. Но играть нам все равно не дали. Хотя дальше, обыграй мы Чили, была бы Италия в Москве и очень хорошие шансы на победу».

Но Тарпищев занимался не только организацией сборной страны, учитывая, что матчи Кубка Дэвиса проходят лишь несколько раз в году. По сути, он начал кардинальную перестройку всего теннисного хозяйства в СССР, до которого в стране никому не было дела.

Тарпищев привлек бригаду по научному обеспечению, психологов, разработал революционные по тем временам методики тренировок, основанные на индивидуальном подходе, — в СССР получить разрешение на это было крайне сложно.

Читайте также
Шамиль Тарпищев: Теннисисты отказались проходить обследование в лаборатории Родченкова

Золотые годы

Благодаря Тарпищеву в разных городах страны были построены теннисные площадки, в том числе и крытые. Кроме того, Тарпищев разделил сборные страны по возрастным группам и полу и привлекал в помощники известных теннисистов, завершивших карьеру.

Последующие успехи советского и российского тенниса были заложены именно в 70-е годы, когда на международной арене успешно выступали единицы советских игроков: Александр Метревели, Ольга Морозова, Теймураз Какулия. Какулия и Морозова впоследствии стали тренерами, Метревели вместе с другой известной в прошлом теннисисткой Анной Дмитриевой популяризировал теннис на телевидении.

А в 1977 году Тарпищев заключил контракт с немецкой фирмой Adidas — теннис в СССР стремился к лучшим профессиональным образцам. В итоге к концу 80-х годов советский теннис на крупных соревнованиях, в том числе и турнире Большого шлема, успешно представляли Александр Волков, Андрей Чесноков, Андрей Черкасов, Наталья Зверева, Лейла Месхи, Лариса Савченко, у которой Тарпищев был личным тренером.

В 1991 году Тарпищев был избран главой Федерации тенниса СССР, а затем возглавил и российскую федерацию.

В 90-е начались золотые годы российского тенниса — во многом благодаря увлечениям Бориса Ельцина, которого приучил к этой игре именно Тарпищев, став персональным наставником главы государства.

Тогда же был основан крупный профессиональный турнир в Москве — Кубок Кремля, директором которого стал Тарпищев, а впоследствии — его сын Амир. В 90-х годах появились и первые российские суперзвезды: Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анна Курникова, Анастасия Мыскина. В 2002 году мужская команда СССР во главе с капитаном Тарпищевым впервые выиграла Кубок Дэвиса, в драматичном финале на парижской арене Bercy обыграв хозяев. В той встрече Сафин сравнял счет в поединке с Себастьяном Грожаном, победив в третьем сете на тай-брейке 14:12, а затем Михаил Южный обыграл Поля-Анри Матье, уступив первые две партии.

В 2004-м мужчины повторили успех, тогда как женская команда завоевала Кубок федерации четырежды — в 2004—2008 годах.

Читайте также
Шамиль Тарпищев: На Федерера и Надаля у нас нет ресурсов

«Покорили бы весь мир успехами»

Еще в 1994 году Тарпищев вошел в руководство Олимпийского комитета России, став при этом председателем комитета РФ по физической культуре и туризму — по сути, министром спорта. Тогда же Тарпищев вошел в состав Международного олимпийского комитета, оставаясь его членом уже почти 25 лет.

После завершения эпохи Ельцина популярность тенниса в высших эшелонах власти практически сошла на нет, что не могло не сказаться и на работе федерации. Хотя сильные теннисисты в России появляются регулярно, а Мария Шарапова уже 15 лет продолжает оставаться одним из самых известных в мире игроков, российские сборные потеряли места в Мировой группе Кубка Дэвиса и Кубка федерации, выступая на этих турнирах молодежными составами. При этом в роли капитана женской команды Тарпищева заменила Анастасия Мыскина.

«Если бы не экономические дела, когда малый и средний бизнес ушел от помощи спорту, наш пик и победы продолжались бы, — считает Тарпищев.

— При той узости возможностей, если сравнить с бюджетами ведущих стран, мы сейчас показываем очень хорошие результаты. А если бы возможности были побольше, то мы бы своими результатами покорили весь мир.

Принцип «мало денег — один чемпион, много денег — много чемпионов» у нас работает и говорит о том, что выстроенная в федерации система функционирует отлично".

Евгений Трушин, Андрей Карташов

 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Четырехкратную паралимпийскую чемпионку из РФ допустили до Игр
Британские СМИ: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018
Икер Касильяс установил рекорд Лиги чемпионов
«Тампа» победила «Флориду», Кучеров и Дадонов набрали по очку
Гари Невилл: Джонсон — дурак! Зачем вмешивать футбол?
Самый беспощадный матч. «Ливерпуль» с «Порту» голов не забили
ПСЖ хочет пригласить Зидана в случае отставки Эмери
Спорт-Экспресс
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь