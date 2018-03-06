Роджер Федерер: В 2016 году понял, насколько сильно я влюблён в теннис

«Мне кажется, что с появлением детей я стал вести себя взрослее как на корте, так и за его пределами. Хочется верить, что я стал лучше во всём. Знаю, что после игры, вне зависимости от результата, я вернусь домой, и там меня будут ждать Мирка и дети. Это помогает мне во время выступлений.