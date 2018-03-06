Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чудовищный провал»: Порошенко подарил РФ козырь в газовой войне
Долгая депрессия меняет мозг
Анастасию Волочкову заподозрили в беременности
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Ингеборга Дапкунайте развелась с мужем
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Реал
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи2
Йокерит7
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо ННОТ2
Локомотив3
Хоккей. НХЛ
7.03
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.03
Коламбус Блю Джэкетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.03
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.03
Миннесота Уайлд
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
7.03
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К0
Александрия0
Хоккей. НХЛ
7.03
Анахайм Дакс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - Каспер
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч
Британские СМИ: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018
Лицо Меган Маркл признали совершенным
Внучка Грейс Келли выходит замуж за экс-супруга русской модели
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
Фоторепортажи
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
10:45 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: В 2016 году понял, насколько сильно я влюблён в теннис

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, какое влияние оказывает семья на его жизнь и карьеру.

«Мне кажется, что с появлением детей я стал вести себя взрослее как на корте, так и за его пределами. Хочется верить, что я стал лучше во всём. Знаю, что после игры, вне зависимости от результата, я вернусь домой, и там меня будут ждать Мирка и дети. Это помогает мне во время выступлений.

Когда в 2016 году я в течение шести месяцев не играл, то понял, насколько сильно влюблён в теннис. Это является для меня главной мотивацией. Цель моего возвращения не в том, чтобы кому-то что-то доказать. Я усердно трудился, потому что люблю этот вид спорта и осознал, что ещё могу добиться в нём успехов, — цитирует Федерера Palm Springs Life.

Роджер Федерер принял участие в съёмках ролика для компании Sunrise TV (ВИДЕО)
Четырехкратную паралимпийскую чемпионку из РФ допустили до Игр
Британские СМИ: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018
«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует Прохорова
Легкоатлетам РФ могут запретить выступать в нейтральном статусе
Гари Невилл: Джонсон — дурак! Зачем вмешивать футбол?
Стало известно, сколько Россия потратит на чемпионат мира
ПСЖ хочет пригласить Зидана в случае отставки Эмери
Новости
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь