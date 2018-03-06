Вера Лапко вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом отборочном круге теннисного турнира в
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом отборочном круге теннисного турнира в
Матч прошел при игровом преимуществе Веры Лапко, которая в первом сете не уступила сопернице ни одного гейма, а во втором смогла взять подачу соперницы, завершив матч со счетом — 6:0, 6:3. Во втором раунде квалификации Вера Лапко сыграет с Софией Кенин из США (105 рейтинг ВТА).
В американском
Призовой фонд турнира в