Вера Лапко вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

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Матч прошел при игровом преимуществе Веры Лапко, которая в первом сете не уступила сопернице ни одного гейма, а во втором смогла взять подачу соперницы, завершив матч со счетом — 6:0, 6:3. Во втором раунде квалификации Вера Лапко сыграет с Софией Кенин из США (105 рейтинг ВТА).

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В американском Индиан-Уэллсе выступят еще три белорусские теннисистки, которые начнут борьбу за титул победительницы с основной сетки турнира. Арина Соболенко (63) будет играть против Варвары Лепченко (66) из США. Получившая от организаторов wild card Виктория Азаренко (204) сразится с британкой Хизер Уотсон (70). Александра Саснович (49) встретится с полькой Магдой Линетт (61).