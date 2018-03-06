Шарапова сыграет с японкой Осакой в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Источник: AP 2018

В случае победы во втором круге Шарапова сыграет с полячкой Агнешкой Радваньской.

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Россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Елена Веснина вошли в число сеяных на турнире и начнут выступление со второго раунда. Софья Жук в первом круге встретится с француженкой Ализе Корне, Екатерина Макарова — с бельгийкой Кирстен Флипкенс, Наталья Вихлянцева узнает свою соперницу после завершения квалификации.

Американка Серена Уильямс, для которой турнир в Индиан- Уэллсе станет первым в рамках WTA после рождения ребенка, стартует матчем с Зариной Дияс из Казахстана.