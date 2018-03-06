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00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Камельзон: Молодым нужно больше турниров, чтобы расти

В воскресенье победами россиян Артема Дубривного и Ольги Дорошиной завершился традиционный Открытый зимний чемпионат Москвы. Его итоги подвел заслуженный тренер России и Украины.

Источник: Спорт-Экспресс

— Открытый чемпионат Москвы традиционно проводится при поддержке спорткомитета столицы, — сказал Камельзон. — В этом году мы вернули мужские соревнования в календарь ITF (Международная теннисная федерация. — Прим. «СЭ»), и общий призовой фонд турнира составил 30 тысяч долларов, по 15 — у мужчин и у женщин. Этот турнир проводится с 2005 года. В разные времена с разным призовым фондом. Было и 10, и 15, и 25, и 50, и 75 тысяч долларов. Это зависит от финансовых возможностей детской теннисной школы «Белокаменная», которая привлекает спонсоров и партнеров. Остальные вопросы по организации турнира традиционно решаются «Белокаменной» совместно с дирекцией спортивных и зрелищных мероприятий департамента спорта и туризма под руководством Александра Полинского.

Турнир проводится по схеме турниров ATP и WTA, только в уменьшенном размере: с использованием информационных технологий, оформлением, электронным табло счета, транспортным обслуживанием, медицинским обеспечением.

К сожалению, надо признать, что теннисная общественность потеряла интерес к таким соревнованиям. Конечно, на полуфиналы и финалы народ уже собрался, но в будние дни трибуны, увы, пустовали. Но организация была на самом высоком уровне.

Мужской турнир выиграл 19-летний россиянин Артем Дубривный. Эта победа поможет ему подняться в мировом рейтинге. Артем много лет входил в состав юношеских сборных России, много играл по юниорам, но высоких результатов особо не показывал. Сейчас он тренируется в Словакии и уже выступает среди взрослых. Приехал на Открытый чемпионат Москвы и попал в основную сетку последним по рейтингу — он только 877-й в мире. Но этот парень всех удивил. Обыграл и белоруса Ярослава Шилу, и его соотечественника Сергея Бетова — поймал кураж, в теннисе бывает такое. В финале он просто «разорвал» нашего опытного Антона Зайцева — 6:2, 6:2 и впервые в карьере выиграл турнир ITF. Это был приятный сюрприз. И сам парень был счастлив.

— А что скажете о победительнице женского турнира Ольге Дорошиной?

— Она уже не юниорка, играет давно. С ней работает мой ученик Александр Лобков. Он раньше играл у меня в команде вместе с Евгением Донским. После победы Дорошиной он был очень рад. Говорит: «Я вашу школу передаю теперь своим ученикам!» Это очень приятно.

— В турнире приняли участие и лучшие российские юниоры — Тимофей Скатов и Алексей Захаров. Что можете сказать о них?

— Они оба очень перспективные игроки. Но вопрос в том, кто их поддерживает, кто за них отвечает. Им же нужно постоянно играть. Таких турниров, как Открытый чемпионат Москвы, должно быть больше, их очень мало. Где молодым повышать свой рейтинг? Ребятам и девочкам, которые выходят из юниорского возраста, буквально негде расти. Ведь никакие тренировки не заменят соревнований. Такие турниры должны быть заурядными, а у нас они, получается, эксклюзивные.

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