Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Дочь Филиппа Киркорова хочет стать олимпийской чемпионкой
В римском метро нашли дом военачальника II века
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА7
Северсталь4
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА1
Спартак0
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Лас-Пальмас
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс3
Амур2
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев2
Авангард7
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор4
Нефтехимик1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист2
Металлург Мг1
Хоккей. НХЛ
6.03
Питтсбург Пингвинз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
6.03
Баффало Сэйбрз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
6.03
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-20
Факел0
Хоккей. НХЛ
6.03
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
6.03
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - Каспер
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Тутберидзе опровергла уход от нее Медведевой
«Зенит» подал протест на судейство в матче РФПЛ с «Амкаром»
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
В Приморье дальневосточный гектар дали на кладбище
В римском метро нашли дом военачальника II века
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
09:44 (мск), источник: Р-Спорт

Россиянин Донской поднялся на 40 мест и занимает 56-ю строчку в Чемпионской гонке ATP

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской поднялся с 96-го на 56-е место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Источник: AP 2018

На минувшей неделе Донской дошел до четвертьфинала турнира в Дубае, где уступил сербу Филипу Крайиновичу.

Читайте также
Аргентинец Дель Потро после победы в Акапулько поднялся на 8-е место в рейтинге АТР

Победитель турнира в Дубае испанец Роберто Баутиста-Агут совершил скачок на 30 позиций и теперь занимает седьмое место. Строчкой выше располагается аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, который после победы на турнире в Акапулько поднялся на 28 позиций.

Чемпионская гонка ATP, версия от 5 марта:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2500,

2 (2). Марин Чилич (Хорватия) — 1335,

3 (3). Чхун Хён (Южная Корея) — 920,

4 (6). Диего Шварцман (Аргентина) — 770,

5 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 765,

6 (34). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 760,

7 (37). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 760,

8 (5). Григор Димитров (Болгария) — 750,

9 (15). Кевин Андерсон (ЮАР) — 710,

10 (16). Люка Пуй (Франция) — 710,

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 430…

20 (14). Даниил Медведев (Россия) — 417…

23 (20). Андрей Рублев (Россия) — 375…

56 (96). Евгений Донской (Россия) — 212…

90 (74). Алексей Ватутин (Россия) — 145.

 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
CAS: «Дело Мутко» рассматривается
«Авангард» разгромил «Салават» в Уфе и сравнял счет в серии
Тутберидзе прокомментировала возможный уход Медведевой
«Зенит» подал протест на судейство в матче РФПЛ с «Амкаром»
Бьорндален включен в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира
Карякин стал победителем турнира по блицу на Мемориале Таля
«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»
Новости
Авто
Что купить за миллион? Выбираем секонд-хенд Какие подержанные бестселлеры можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь