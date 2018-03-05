Россиянин Донской поднялся на 40 мест и занимает 56-ю строчку в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской поднялся с 96-го на 56-е место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской поднялся с 96-го на 56-е место в Чемпионской гонке Ассоциации
На минувшей неделе Донской дошел до четвертьфинала турнира в Дубае, где уступил сербу Филипу Крайиновичу.
Победитель турнира в Дубае испанец Роберто
Чемпионская гонка ATP, версия от 5 марта:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2500,
2 (2). Марин Чилич (Хорватия) — 1335,
3 (3). Чхун Хён (Южная Корея) — 920,
4 (6). Диего Шварцман (Аргентина) — 770,
5 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 765,
6 (34). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 760,
7 (37). Роберто
8 (5). Григор Димитров (Болгария) — 750,
9 (15). Кевин Андерсон (ЮАР) — 710,
10 (16). Люка Пуй (Франция) — 710,
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 430…
20 (14). Даниил Медведев (Россия) — 417…
23 (20). Андрей Рублев (Россия) — 375…
56 (96). Евгений Донской (Россия) — 212…
90 (74). Алексей Ватутин (Россия) — 145.