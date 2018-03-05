Аргентинец Дель Потро после победы в Акапулько поднялся на 8-е место в рейтинге АТР
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро после победы на турнире в Акапулько поднялся на восьмое место в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро после победы на турнире в Акапулько поднялся на восьмое место в рейтинге Ассоциации
Дель Потро в воскресенье в финале турнира в Акапулько обыграл южноафриканца Кевина Андерсона. Аргентинец завоевал 21-й трофей в карьере и первый в нынешнем сезоне в одиночном разряде на турнирах ATP. После победы он набрал 3200 очков и вышел на восьмое место, потеснив на одну позицию Андерсона (3080). Лидером
Лучшим из россиян является Андрей Рублев, который поднялся на одну позицию и с 1433 очками занимает 31-е место в рейтинге.
Рейтинг ATP, версия от 5 марта:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10060 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9460,
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4870,
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635,
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4540,
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810,
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280,
8 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3200,
9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3080,
10 (8). Джек Сок (США) — 2650…
31 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1433…
41 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1235…
57 (52). Даниил Медведев (Россия) — 924…
76 (74). Евгений Донской (Россия) — 707…
95 (94). Михаил Южный (Россия) — 604.