Аргентинец Дель Потро после победы в Акапулько поднялся на 8-е место в рейтинге АТР

Дель Потро в воскресенье в финале турнира в Акапулько обыграл южноафриканца Кевина Андерсона. Аргентинец завоевал 21-й трофей в карьере и первый в нынешнем сезоне в одиночном разряде на турнирах ATP. После победы он набрал 3200 очков и вышел на восьмое место, потеснив на одну позицию Андерсона (3080). Лидером по-прежнему является швейцарец Роджер Федерер (10060).