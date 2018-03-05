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Мартин Клижан стал триумфатором «Челленджера» в Индиан-Уэллсе
Словацкий теннисист Мартин Клижан выиграл турнир серии «Челленджер» в
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Словацкий теннисист Мартин Клижан выиграл турнир серии «Челленджер» в
Матч продлился 1 час 9 минут. 181-я ракетка мира, 28-летний Мартин, сделал пять брейков и один эйс. 25-летний Кинг, занимающий 191-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу соперника и допустил одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.
Данный титул стал для Клижана седьмым на «Челленджерах», принеся $21,600 призовых и 125 рейтинговых очков.