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00:50 (мск), источник: GoTennis.ru

Мартин Клижан стал триумфатором «Челленджера» в Индиан-Уэллсе

Словацкий теннисист Мартин Клижан выиграл турнир серии «Челленджер» в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах Дэриана Кинга из Барбадоса, — 6/3, 6/3.

Матч продлился 1 час 9 минут. 181-я ракетка мира, 28-летний Мартин, сделал пять брейков и один эйс. 25-летний Кинг, занимающий 191-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу соперника и допустил одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.

Данный титул стал для Клижана седьмым на «Челленджерах», принеся $21,600 призовых и 125 рейтинговых очков.

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