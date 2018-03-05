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00:15 (мск), источник: GoTennis.ru

Борис Беккер: Надеюсь, что Джокович успеет быстро вернуться на былой уровень

Экс-тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, немец Борис Беккер, рассказал о том, с какими проблемами может столкнуться его бывший подопечный после возвращения.

«Думаю, что для Новака ключевое значение будет иметь ментальная составляющая. Ему предстоит справляться с черновой работой — утренними тренировками, поединками на ранних стадиях турниров.

Бытует мнение, что для успешного возвращения на былой уровень требуется столько же времени, сколько было пропущено по причине травмы. Надеюсь, что в случае с Джоковичем всё пройдёт быстрее, — цитирует Беккера Tennis World.

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