Борис Беккер: Надеюсь, что Джокович успеет быстро вернуться на былой уровень

«Думаю, что для Новака ключевое значение будет иметь ментальная составляющая. Ему предстоит справляться с черновой работой — утренними тренировками, поединками на ранних стадиях турниров.

Бытует мнение, что для успешного возвращения на былой уровень требуется столько же времени, сколько было пропущено по причине травмы. Надеюсь, что в случае с Джоковичем всё пройдёт быстрее, — цитирует Беккера Tennis World.