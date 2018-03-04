Фабио Фоньини стал чемпионом турнира в Сан-Паулу

За 1 час 33 минуты матча 20-я ракетка мира, 30-летний Фабио, записал в свой актив четыре брейка и два эйса. 22-летний Харри, занимающий 73-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу соперника, совершил шесть эйсов и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.