Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Фабио Фоньини стал чемпионом турнира в Сан-Паулу
Итальянский теннисист Фабио Фоньини стал триумфатором соревнований в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Итальянский теннисист Фабио Фоньини стал триумфатором соревнований в
За 1 час 33 минуты матча 20-я ракетка мира, 30-летний Фабио, записал в свой актив четыре брейка и два эйса. 22-летний Харри, занимающий 73-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу соперника, совершил шесть эйсов и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.
Титул, завоёванный на турнире Brasil Open, стал для Фоньини шестым за карьеру, принеся $92,085 призовых и 250 рейтинговых очков.