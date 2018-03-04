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4 марта, источник: GoTennis.ru

Фабио Фоньини стал чемпионом турнира в Сан-Паулу

Итальянский теннисист Фабио Фоньини стал триумфатором соревнований в Сан-Паулу, обыграв в трёх сетах чилийца Николаса Харри, — 1/6, 6/1, 6/4.

За 1 час 33 минуты матча 20-я ракетка мира, 30-летний Фабио, записал в свой актив четыре брейка и два эйса. 22-летний Харри, занимающий 73-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу соперника, совершил шесть эйсов и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Титул, завоёванный на турнире Brasil Open, стал для Фоньини шестым за карьеру, принеся $92,085 призовых и 250 рейтинговых очков.

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