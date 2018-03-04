Азаренко и Соболенко провели совместную тренировку в Индиан-Уэллсе

Источник: AP 2018

Виктория Азаренко после длительного перерыва, связанного с судебной тяжбой за опеку над сыном Лео, планирует уже в ближайшее время вернуться в теннис. Она начала тренировки на кортах турнира WТА в Индиан-Уэллсе, который состоится 7—18 марта .

Одно из занятий спортсменка провела с соотечественницей Ариной Соболенко, о чем свидетельствует и видео в соцсетях.

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