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13:01 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко и Соболенко провели совместную тренировку в Индиан-Уэллсе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко и Арина Соболенко провели совместную тренировку в Индиан-Уэллсе. Такую информацию разместила в соцсетях экс-первая ракетка мира, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2018

Виктория Азаренко после длительного перерыва, связанного с судебной тяжбой за опеку над сыном Лео, планирует уже в ближайшее время вернуться в теннис. Она начала тренировки на кортах турнира WТА в Индиан-Уэллсе, который состоится 7—18 марта.

Одно из занятий спортсменка провела с соотечественницей Ариной Соболенко, о чем свидетельствует и видео в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Виктория Азаренко впервые заняла первое место в рейтинге WTA 30 января 2012 года. Белоруска является двукратной победительницей турнира Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии (2012, 2013), олимпийской чемпионкой летних Игр в Лондоне в паре с Максимом Мирным. На турнире в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко побеждала дважды в 2012 и 2016 годах.

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