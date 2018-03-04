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Софья Жук и Эжени Бушар получили wild card на турнир в Индиан-Уэллсе
Стали известны все обладатели wild card на соревнования BNP Paribas Open которые пройдут с 6 по 18 марта в
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Стали известны все обладатели wild card на соревнования BNP Paribas Open которые пройдут с 6 по 18 марта в
У женщин приглашения получили россиянка Софья Жук, канадка Эжени Бушар, американки Каролин Долхайд, Клер Лиу, Кайла Дэй, Даниэль Роуз Коллинз и Аманда Анисимова. Ранее организаторы также предоставили wild card беларуске Виктории Азаренко.
У мужчин обладаелями wild card стали американцы Теннис Сандгрен, Эрнесто Эскобедо, Брэдли Клан, Рейлли Опелка, а также австралиец Алекс Де Минаур.