Рафаэль Надаль снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

«К сожалению, травма, которую я получил перед стартом турнира в Акапулько, пришлась на то же самое место, что и на Australian Open. Таким образом, мне придётся пропустить соревнования в Индиан-Уэллсе и Майами, чтобы восстановиться. Мне очень обидно сниматься с этих замечательных состязаний. Скучаю по американским болельщикам и надеюсь туда вернуться в 2019 году», — написал Надаль в своём Facebook.