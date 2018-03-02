Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Рафаэль Надаль снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участие в «Мастерсах» в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участие в «Мастерсах» в
«К сожалению, травма, которую я получил перед стартом турнира в Акапулько, пришлась на то же самое место, что и на Australian Open. Таким образом, мне придётся пропустить соревнования в