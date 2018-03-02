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2 марта, источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участие в «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«К сожалению, травма, которую я получил перед стартом турнира в Акапулько, пришлась на то же самое место, что и на Australian Open. Таким образом, мне придётся пропустить соревнования в Индиан-Уэллсе и Майами, чтобы восстановиться. Мне очень обидно сниматься с этих замечательных состязаний. Скучаю по американским болельщикам и надеюсь туда вернуться в 2019 году», — написал Надаль в своём Facebook.

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