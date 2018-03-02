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2 марта, источник: GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Михаил Южный сыграет в основной сетке соревнований

Российский теннисист Михаил Южный получил право выступить в основной сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, сообщает пресс-служба соревнований.

Это произошло после того, как от участия в турнире отказался словенский спортсмен Альяж Бедене.

Напомним, что ранее стало известно о снятии с соревнований испанца Рафаэля Надаля.

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