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Индиан-Уэллс. Михаил Южный сыграет в основной сетке соревнований
Российский теннисист Михаил Южный получил право выступить в основной сетке «Мастерса» в
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Российский теннисист Михаил Южный получил право выступить в основной сетке «Мастерса» в
Это произошло после того, как от участия в турнире отказался словенский спортсмен Альяж Бедене.
Напомним, что ранее стало известно о снятии с соревнований испанца Рафаэля Надаля.