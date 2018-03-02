Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в полуфинал парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе

Вера Лапко и чешка Барбора Крейчикова переиграли в четвертьфинальном матче еще один интернациональный тандем Андреа Петкович (Германия) / Франческа Скьявоне (Италия) — 6:3, 6:4.

В матче первого круга Лапко и Крейчикова разгромили украинско-американскую пару Екатерина Бондаренко / Варвара Лепченко, победив в двух сетах с одинаковым счетом 6:0. Теперь в игре за выход в финал белорусско-чешский тандем сыграет с американкой Тейлор Таунсенд и бельгийкой Яниной Викмайер.