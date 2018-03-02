Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в полуфинал парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко пробилась в полуфинал парного разряда на турнире серии «Челленджер» в американском
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко пробилась в полуфинал парного разряда на турнире серии «Челленджер» в американском
Вера Лапко и чешка Барбора Крейчикова переиграли в четвертьфинальном матче еще один интернациональный тандем Андреа Петкович (Германия) / Франческа Скьявоне (Италия) — 6:3, 6:4.
В матче первого круга Лапко и Крейчикова разгромили
На мужском турнире в мексиканском Акапулько (призовой фонд $1,7 млн) белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд завершили выступление после первого раунда, уступив американскому дуэту Джек Сокк / Райан Харрисон — 7:6 (7:2), 3:6, 9:11.