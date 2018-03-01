Рафаэль Надаль: Здорово, если я смогу сыграть в Индиан-Уэллсе

«Врачи сказали, что у меня не было ни единого шанса сыграть на этом турнире. Однако я не терял надежду и боролся, потому что не люблю сниматься из-за травм. Прошу прощения у болельщиков и организаторов соревнований. Я рассчитывал побороться за главный трофей. У меня остались очень приятные воспоминания об Акапулько.
Теперь нам предстоит понять серьёзность проблемы, затем мы перейдём к восстановлению. Здорово, если я сыграю в Индиан-Уэллсе. Хорошо, если хотя бы в Майами. Если же нет, то вернусь во время грунтового сезона, — приводит слова Надаля американское издание Tennis World.