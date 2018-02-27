Федерер в пятый раз признан лучшим спортсменом года по версии «Лауреус»

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36-летний Федерер стал обладателем премии в пятый раз, ранее он получал награду в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. В прошедшем году он выиграл шестой Открытый чемпионат Австралии и восьмой Уимблдон в карьере. Также на награду «Спортсмен года» претендовали португальский футболист Криштиану Роналду, британцы Льюис Хэмилтон (автогонки) и Крис Фрум (велогонки), британский бегун Мо Фара и испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Спортсменкой года признана американская теннисистка Серена Уильямс, которая в 2017 году в седьмой раз выиграла Открытый чемпионат Австралии. В номинации «Возвращение года» победил Федерер. Победителем в номинации «Прорыв года» стал 38-летний испанский гольфист Серхио Гарсия, выигравший в 2017 году свой первый «Мастерс». Командой года признана немецкая команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес», завоевавшая в прошедшем году Кубок конструкторов.