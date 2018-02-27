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11:21 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: Многое переосмыслил во время перерыва из-за травмы

Первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, оценил свою игровую форму.

«Чувствую, что у меня по-прежнему получается прибавлять. Стараюсь извлечь полезный опыт из совместной работы со всеми наставниками, с которыми я сотрудничал. Мне кажется, что в данный момент я действую в иной манере, чем года три-четыре назад. Во время перерыва, связанного с травмой, я многое переосмыслил, иначе посмотрел на некоторые аспекты игры.

Разумеется, у меня были сомнения относительно возможности успешного возвращения. Глупо было бы быть уверенным на сто процентов. Однако я не боялся, что больше вообще не смогу выступать. Знал, что восстановлюсь и сумею набрать форму, — приводит слова Федерера Vanity Fair.

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