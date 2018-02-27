Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Роджер Федерер: Многое переосмыслил во время перерыва из-за травмы
Первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, оценил свою игровую форму.
Первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, оценил свою игровую форму.
«Чувствую, что у меня
Разумеется, у меня были сомнения относительно возможности успешного возвращения. Глупо было бы быть уверенным на сто процентов. Однако я не боялся, что больше вообще не смогу выступать. Знал, что восстановлюсь и сумею набрать форму, — приводит слова Федерера Vanity Fair.