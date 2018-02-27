Роджер Федерер: Многое переосмыслил во время перерыва из-за травмы

«Чувствую, что у меня по-прежнему получается прибавлять. Стараюсь извлечь полезный опыт из совместной работы со всеми наставниками, с которыми я сотрудничал. Мне кажется, что в данный момент я действую в иной манере, чем года три-четыре назад. Во время перерыва, связанного с травмой, я многое переосмыслил, иначе посмотрел на некоторые аспекты игры.