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Вера Звонарёва покидает «Челленджер» в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в
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Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в
Матч продлился 1 час 19 минут. 159-я ракетка мира, 33-летняя Звонарёва, один раз взяла подачу оппонентки, совершила один эйс и девять двойных ошибок. 24-летняя Даниэль, занимающая 119-ю позицию в мировой классификации, сделала четыре брейка и трижды ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Во втором круге соревнований Коллинз сразится либо с полькой Магдой Линетт, либо со своей соотечественницей Викторией Дюваль.