Вера Звонарёва покидает «Челленджер» в Индиан-Уэллсе

Матч продлился 1 час 19 минут. 159-я ракетка мира, 33-летняя Звонарёва, один раз взяла подачу оппонентки, совершила один эйс и девять двойных ошибок. 24-летняя Даниэль, занимающая 119-ю позицию в мировой классификации, сделала четыре брейка и трижды ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.