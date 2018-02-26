Пике и Кубок Дэвиса. Как футболист «Барселоны» меняет теннис

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ГОВОРИТ ITF

В официальном заявлении, выпущенном Международной федерацией тенниса, говорится следующее:

ITF объявляет о планах на 25-летнее, 3-миллиардное партнерство с инвестиционной группой Kosmos, которое изменит Кубок Дэвиса и финансово обеспечит развитие тенниса в целом.

Совет директоров ITF единогласно одобрил предложение создать новый крупный ежегодный турнир под названием World Cup of Tennis Finals — Финал Кубка мира по теннису, победители которого будут считаться победителями Кубка Дэвиса.

ПРИЧЕМ ТУТ ПИКЕ?

Именно защитник футбольной сборной Испании и «Барселоны» является основателем и президентом компании, пообещавшей Международной федерации тенниса 3 миллиарда долларов за 25 лет. Ее, в свою очередь, поддерживает всемирно известная японская корпорация Rakuten, специализирующаяся на интернет-продуктах, и лично ее руководитель Хироши Микитани.

Пике — большой любитель тенниса и неоднократно появлялся с семьей и друзьями на крупных турнирах вроде мадридского «Мастерса» и даже итогового турнира года в Лондоне. Об идее организовать некий командный турнир по теннису Пике впервые публично заговорил в мае прошлого года. Тогда он ездил в Мадрид как раз в сроки проведения там состязаний и вел какие-то переговоры. Правда, тогда речь шла не о замене Кубка Дэвиса, а о параллельном турнире по типу Кубка «Большого шлема», который до недавнего времени ежегодно проводился в Дюссельдорфе перед Roland Garros. Правда, в нем участвовали всего восемь команд, в последние годы организаторам стало сложно собирать более-менее представительный состав, и соревнование прекратило свое существование.

В мае идею Пике поддержали большинство ведущих теннисистов мира — и соотечественник Рафаэль Надаль, и серб Новак Джокович, и британец Энди Маррэй. А обернулось все заменой Кубку Дэвиса.

Пике — отнюдь не новичок в разного рода спортивных и околоспортивных бизнес-активностях. В частности, он является президентом компании eFootball.Pro, которая курирует соревнования крупной киберспортивной лиги PES league. Кроме того, игрок «Барселоны», по сообщениям испанских СМИ, вместе с заклятым другом из «Реала» Серхио Рамосом работает над созданием медийной компании, которая должна заменить традиционное общение между профессиональными спортсменами и СМИ.

Очевидно, что футболист не боится вкладываться в амбициозные проекты и вроде бы видит, как можно их развивать и что от них получать.

КАКИМ БУДЕТ ФОРМАТ

Строго говоря, реформы еще должны быть утверждены на ежегодной генеральной ассамблее ITF, которая пройдет в августе в Орландо.

Но пока идея такова: изменения вступят в силу с сезона-2019. В календаре будет выделена одна неделя в ноябре — та, на которой традиционно игрался финал Кубка Дэвиса. В «финале» выступят 18 команд — 16 из Мировой группы нынешнего сезона (с этой точки зрения сентябрьский плей-офф, судя по всему, будет иметь особое значение) плюс две, которые получат wild card от организаторов. Очевидно, что на специальные приглашения смогут рассчитывать команды, имеющие в составе суперзвезд. Например, Швейцария, за которую Роджер Федерер играет по большим праздникам (и сейчас она вылетает из элитного дивизиона) или Сербия с Новаком Джоковичем, также проигравшая в 1/8 финала Мировой группы пока еще Кубка Дэвиса. Россия со своей россыпью молодых звезд, пожалуй, тоже может рассчитывать на специальное приглашение. Не исключено, что для развития тенниса будут привлекаться и «экзотические» сборные.

18 команд будут поделены на группы, в которых определится восьмерка четвертьфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух одиночных поединков и парной комбинации. Все встречи будут играться в формате трех сетов.

Также в рамках «Финала Кубка мира по теннису» будет проводиться переходной турнир между восьмеркой команд, не вышедших в четвертьфинал, и восьми сильнейшими командами второго по силе дивизиона — группы I.

При этом в низших лигах — группах I и II — сохраниться привычный формат домашних и гостевых встреч, а в третьей и четвертой останется неделя, на которой несколько команд собирается в одном месте и выявляют кандидата на повышение в классе.

ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ФИНАЛ КУБКА МИРА ПО ТЕННИСУ

Международная федерация тенниса уверяет, что примет новый турнир «арена мирового уровня». Несколько городов уже выдвинули свои кандидатуры. Можно только вспомнить, что когда впервые заговорили о проекте Пике, упоминалась Доха — идеальное место для проведения теннисного турнира в ноябре. А когда шла речь о возможном проведении общего «Финала четырех» Кубка Дэвиса и Кубка федерации, упоминался Турин. Очевидно, что для большого количества матчей, которые подразумевает формат Кубка мира по теннису, требуется арена с большим количеством кортов — как игровых, так и тренировочных.

ПОЧЕМУ ЭТО КРУТО

О том, что нынешний формат Кубка Дэвиса и Кубка федерации — это путь в никуда, говорилось не один год. Ведущие игроки раз за разом ищут причины не приезжать в команду, чтобы не ломать график подготовки к личным — более выгодным в плане рейтинга и финансов — состязаниям. А матчи Кубка Дэвиса стоят в календаре аккурат после крупных турниров — «Большого шлема» и «Мастерсов». Более того, игрокам приходится переходить с одного покрытия на другое, что несет дополнительную нагрузку на организм и чревато травмами. Из-за всего этого старина Дэвис становился все менее привлекательным и был вынужден, скажем так, выживать, среди более успешных коммерческих личных турниров.

При этом полностью отказываться от Кубка Дэвиса никто не хотел. Все-таки турнир ведет свою историю с 1900 года и имеет особую специфику, объединяя индивидуалистов в команду и привлекая внимание болельщиков не только отдельных спортсменов, но и целых стран.

Президент ITF Дэвид Хэггерти весь прошлый год выступал с реформаторскими идеями и чего только не предлагал — от изменения формата проведения матчей (формат трех сетов вместо пяти) и сокращения количества игровых дней, чтобы облегчить жизнь игрокам. Частично они вступили в силу с этого сезона.

На ассамблее во Вьетнаме в прошлом году всерьез обсуждался вопрос с проведением общего финала Кубка Дэвиса и Кубка федерации — и большинство ведущих теннисистов и теннисисток мира эти реформы одобряли. Но идея не была реализована. Возможно, в том числе и потому, что не нашла финансовой поддержки. А тут отыскался богатый заинтересованный спонсор. Который, к тому же, готов вкладываться не только в «Финал Кубка мира» как таковой, но и в различные программы развития тенниса.

Конечно, все мы будем с ностальгией вспоминать старый формат — пятичасовый баталии под рев своих трибун, прелести домашнего судейства и прочее. Но и новое обещает стать очень интересным. На различные эксперименты с форматом ради повышения зрелищности и коммерческого успеха, идут в разных видах спорта. Футбольный Евро-2020 пройдет не в одной стране, а в 12 городах в 12 странах, а в хоккейном Европейском туре сыграла сборная Канады.