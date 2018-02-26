Хачанов поднялся на шесть позиций в рейтинге ATP
ТАСС, 26 февраля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 47-го места на 41-е в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 26 февраля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 47-го места на 41-е в рейтинге Ассоциации
В воскресенье Хачанов выиграл турнир в Марселе. В финале россиянин победил француза Люка Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Рейтинг ATP от 26 февраля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10105 очков.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4960.
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4450.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810.
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280.
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825.
9 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2745.
10 (8). Джек Сок (США) — 2650…
32 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1433…
41 (47) Карен Хачанов (Россия) — 1235…
52 (50) Даниил Медведев (Россия) — 959…
74 (76) Евгений Донской (Россия) — 727…
94 (93). Михаил Южный (Россия) — 604.