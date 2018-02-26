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10:49 (мск), источник: ТАСС

Хачанов поднялся на шесть позиций в рейтинге ATP

ТАСС, 26 февраля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 47-го места на 41-е в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье Хачанов выиграл турнир в Марселе. В финале россиянин победил француза Люка Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Рейтинг ATP от 26 февраля:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10105 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760.

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4960.

4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4450.

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810.

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280.

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825.

9 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2745.

10 (8). Джек Сок (США) — 2650…

32 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1433…

41 (47) Карен Хачанов (Россия) — 1235…

52 (50) Даниил Медведев (Россия) — 959…

74 (76) Евгений Донской (Россия) — 727…

94 (93). Михаил Южный (Россия) — 604.

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