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10:49 (мск), источник: ТАСС

Хачанов после победы в Марселе поднялся на 18-е место в чемпионской гонке ATP

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов переместился с 71-го места на 18-е в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленное положение в гонке опубликовано на сайте ATP.

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье Хачанов выиграл турнир в Марселе, победив в финале француза Люка Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Чемпионская гонка ATP от 26 февраля:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2500 очков.

2 (2). Марин Чилич (Хорватия) — 1335.

3 (3). Чон Хён (Южная Корея) — 830.

4 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 765.

5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 750.

6 (34). Диего Шварцман (Аргентина) — 725.

7 (6). Доминик Тим (Австрия) — 610.

8 (8). Томаш Бердых (Чехия) — 540.

9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 520.

10 (7). Андреас Сеппи (Италия) — 511…

14 (11). Даниил Медведев (Россия) — 417…

18 (71). Карен Хачанов (Россия) — 385…

20 (15). Андрей Рублев (Россия) — 375…

74 (64). Алексей Ватутин (Россия) — 145…

96 (124). Евгений Донской (Россия) — 122.

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