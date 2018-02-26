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10:16 (мск), источник: ТАСС

Касаткина поднялась на 29 позиций в чемпионской гонке WTA

ТАСС, 26 февраля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

Источник: AP 2018

На прошлой неделе Касаткина принимала участие в турнире в Дубае, где дошла до финала, проиграв украинке Элине Свитолиной, поднявшейся на четвертое место в чемпионской гонке.

Чемпионская гонка WTA от 26 февраля:

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) — 2630 очков.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 1930.

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 1625.

4 (6). Элина Свитолина (Украина) — 1475.

5 (4). Петра Квитова (Чехия) — 1435.

6 (5). Элизе Мертенс (Германия) — 1121.

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 941.

8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 820.

9 (8). Юлия Гёргес (Германия) — 725.

10 (10). Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 589.

11 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 563…

43 (43). Анна Блинкова (Россия) — 261…

48 (45). Мария Шарапова (Россия) — 241…

50 (63). Екатерина Макарова (Россия) — 235…

54 (84). Елена Веснина (Россия) — 227…

73 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 168…

73 (77). Софья Жук (Россия) — 168…

93 (83). Елена Рыбакина (Россия) — 129.

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