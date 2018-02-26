Касаткина поднялась на 29 позиций в чемпионской гонке WTA
ТАСС, 26 февраля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
ТАСС, 26 февраля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
На прошлой неделе Касаткина принимала участие в турнире в Дубае, где дошла до финала, проиграв украинке Элине Свитолиной, поднявшейся на четвертое место в чемпионской гонке.
Чемпионская гонка WTA от 26 февраля:
1 (1). Каролин Возняцки (Дания) — 2630 очков.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 1930.
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 1625.
4 (6). Элина Свитолина (Украина) — 1475.
5 (4). Петра Квитова (Чехия) — 1435.
6 (5). Элизе Мертенс (Германия) — 1121.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 941.
8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 820.
9 (8). Юлия Гёргес (Германия) — 725.
10 (10). Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 589.
11 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 563…
43 (43). Анна Блинкова (Россия) — 261…
48 (45). Мария Шарапова (Россия) — 241…
50 (63). Екатерина Макарова (Россия) — 235…
54 (84). Елена Веснина (Россия) — 227…
73 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 168…
73 (77). Софья Жук (Россия) — 168…
93 (83). Елена Рыбакина (Россия) — 129.