Карен Хачанов в огне — второй титул в карьере и два миллиона призовых

Источник: Советский спорт

Турнир на харде в Марселе Карен Хачанов провел на невероятном уровне. До финала он не отдал ни одного сета, просто не заметив своих соперников, среди которых, в частности, был и в недавнем прошлом завсегдатай первой десятки Томаш Бердыха. Чеха Карен обыграл в полуфинале. А ранее разобрался с Бемельмансом, Мишей Зверевым и ветераном из Италии Жульеном Беннето. Лишь Бемельмансу в одном из сетов удалось довести игру до тайбрейка. Остальные матчи Хачанов выиграл совсем уже легко. А самое главное, что абсолютно по делу. Это не был результат слабой игры соперников. У Карена получалось все. Он отлично подавал, порой по 15 эйсов за матч, с неплохим процентом шла первая подача. Помимо коронного двуручного бэкхенда, Карен потрясающе выполнял форхенд.

В финале 21-летнему россиянину противостоял хозяин корта Лукас Пуиль — 16-я ракетка мира. Француз всего пару недель назад уже выиграл титул на турнире ATP в Монпелье и жаждал завоевать еще один трофей на родной земле. Но уже в третьем гейме после затяжной борьбы на больше-меньше Хачанову удался брейк. После этого до счета 5:4 игроки без проблем брали свои подачи. Но в десятом гейме Карен допустил несколько невынужденных ошибок и неожиданно отдал свою подачу. Словно опомнившись, россиянин в следующем гейме повел 40:0. Француз за счет хороших подач отыграл два мяча, но третий брейк-пойнт Хачанов выиграл, загоняв соперника по углам. В следующем гейме он оформил победу в первом сете 7:5.

В первом же гейме второго сета у Хачанова был двойной брейк-пойнт, но реализовать его не удалось. После этого Карен стал меньше атаковать, временами отдавая инициативу в розыгрышах Пуилю. Потеря своего ритма игры стоила дорого. В шестом гейме француз сделал легкий брейк, а затем довел сет до победы 6:3.

В третьем сете игроки очень уверенно брали свои подачи. Дело не доходило не только до брейк-пойнтов, но даже до игры на балансе. Так шло до счета 6:5 в пользу Хачанова. Пуиль начал борьбу за тайбрейк поведя 30:0, но затем допустил двойную ошибку. Следующие два розыгрыша остались за Кареном, заработавшим матчбол. Этот розыгрыш должен был стать последним в матче — россиянин двумя ударам по линии загнал Лукаса в угол, тот выкинул, казалось, безнадежную свечу, но Карен пробил смэш в аут. Впрочем, следующие два очка остались за ним.