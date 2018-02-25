Карен Хачанов в огне — второй титул в карьере и два миллиона призовых
Россиянин Карен Хачанов обыграл за 110 минут в драматичном трехсетовом финале турнира ATP француза Лукаса Пуиля — 7:5, 3:6, 7:5.
Россиянин Карен Хачанов обыграл за 110 минут в драматичном трехсетовом финале турнира ATP француза Лукаса Пуиля — 7:5, 3:6, 7:5.
Турнир на харде в Марселе Карен Хачанов провел на невероятном уровне. До финала он не отдал ни одного сета, просто не заметив своих соперников, среди которых, в частности, был и в недавнем прошлом завсегдатай первой десятки Томаш Бердыха. Чеха Карен обыграл в полуфинале. А ранее разобрался с Бемельмансом, Мишей Зверевым и ветераном из Италии Жульеном Беннето. Лишь Бемельмансу в одном из сетов удалось довести игру до тайбрейка. Остальные матчи Хачанов выиграл совсем уже легко. А самое главное, что абсолютно по делу. Это не был результат слабой игры соперников. У Карена получалось все. Он отлично подавал, порой по 15 эйсов за матч, с неплохим процентом шла первая подача. Помимо коронного двуручного бэкхенда, Карен потрясающе выполнял форхенд.
В финале 21-летнему россиянину противостоял хозяин корта Лукас Пуиль — 16-я ракетка мира. Француз всего пару недель назад уже выиграл титул на турнире ATP в Монпелье и жаждал завоевать еще один трофей на родной земле. Но уже в третьем гейме после затяжной борьбы на
В первом же гейме второго сета у Хачанова был двойной
В третьем сете игроки очень уверенно брали свои подачи. Дело не доходило не только до
Победа на турнире в Марселе принесла Хачанову второй титул в карьере. Первый он завоевал в конце позапрошлого года в Чэнду. 250 очков, полагающиеся в качестве приятного бонуса к титулу, позволят подняться Карена в чемпионской гонке с 71-го места сразу во вторую десятку. А если учесть, что Даниил Медведев сейчас занимает в чемпионской гонке 11-е место, а Андрей Рублев — 15-е, то сразу три россиянина могут оказаться уже завтра в двадцатке лучших теннисистов в текущем сезоне. В рейтинге ATP Хачанов тоже совершит неплохой рывок. С текущего 47-го места он должен подняться примерно на 8−10 позиций. Отметим также, что после сегодняшней победы призовые Карена в профессиональном теннисе перевалят за отметку в два миллиона долларов.