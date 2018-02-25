Хачанов выиграл турнир в Марселе

21-летний москвич завоевал второй титул в своей карьере — первый он взял также на турнире категории «250» в китайском Чэнду осенью 2016 года. На пути к турнирной победе в Марселе Хачанов, получивший 9-й номер «посева», оставил не у дел Рубена Бемельманса, Мишу Зверева, Жюльена Беннето, Томаша Бердыха и Пуйя. За турнир россиянин исполнил 59 эйсов, 16 из них — в финале. Хачанов стал вторым россиянином победившим в Марселе после Евгения Кафельникова, бравшего титул в 2001 году.