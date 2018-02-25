Александр Зверев: За четыре года я набрал около 16 килограмм мышц

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Тина Канделаки позирует на морозе в шикарной соболиной шубе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Удинезе
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Заря Лг3
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Олимпик Д2
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
17:05
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
18:00
Верес
Динамо К
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Звезда К
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Малага
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
14:30
Кротоне2
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал1
Хетафе0
Хоккей. НХЛ
20:00
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
20:00
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Севилья
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Хоккей. НХЛ
26.02
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
РоссияОТ4
Германия3
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз3
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
26.02
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Виннипег Джетс5
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль КанадиенсБ3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз6
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Чикаго Блэкхокс2
Все события
Бросивший сборную РФ биатлонист хотел ударить Фуркада
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Российские хоккеисты впервые с 1992 года выиграли золото ОИ
Российские хоккеисты спели гимн РФ на награждении
Медведева начала вести дневник после «серебра» на Олимпиаде
Ирина Салтыкова призналась в романе с женатым олигархом
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
«Путина ждут»: СМИ об отношении украинцев к российскому лидеру
Крым Украине передал не Хрущев - СМИ
Фоторепортажи
17Все медалисты сборной России
24Россия обыграла Германию и стала чемпионом Олимпиады
10:00 (мск), источник: GoTennis.ru

Александр Зверев: За четыре года я набрал около 16 килограмм мышц

Немецкий теннисист Александр Звевев ответил на вопросы журналистов Bild о себе.

«За четыре года я набрал около шестнадцати килограмм — это только мышцы. Теперь я стал сильнее и быстрее, могу раньше выходить к мячу и мощнее бить.

Что лучше — “Шлем” или “Кубок Дэвиса”? Я бы хотел победить и там, и там.

Борис Беккер? Он довольно приятный человек, с ним хорошо общаться, его интересно слушать. Я верю только некоторым людям, и Беккер входит в их число», — рассказал Зверев.

Клаасен и Винус выиграли парный турнир в Марселе
Гусев спас Россию, а Капризов – принес золото
Появилось видео из раздевалки сборной России после победы на ОИ
Сборная России заняла 13-е место в медальном зачете Олимпиады
New York Post назвала россиян командой без страны
Знарок задумался об уходе с поста тренера сборной России
Ковальчук хочет вернуться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли
Российский хоккеист стал лучшим нападающим олимпийского турнира
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Плавучие отели появятся в Петербурге в мае
Замглавы Минстроя назвал самую резонансную стройку РФ
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками Интернет-пользователи обвинили ведущую в излишней «беспечности».
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь