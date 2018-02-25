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Александр Зверев: За четыре года я набрал около 16 килограмм мышц
Немецкий теннисист Александр Звевев ответил на вопросы журналистов Bild о себе.
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Немецкий теннисист Александр Звевев ответил на вопросы журналистов Bild о себе.
«За четыре года я набрал около шестнадцати килограмм — это только мышцы. Теперь я стал сильнее и быстрее, могу раньше выходить к мячу и мощнее бить.
Что лучше — “Шлем” или “Кубок Дэвиса”? Я бы хотел победить и там, и там.
Борис Беккер? Он довольно приятный человек, с ним хорошо общаться, его интересно слушать. Я верю только некоторым людям, и Беккер входит в их число», — рассказал Зверев.