Александр Зверев: За четыре года я набрал около 16 килограмм мышц

«За четыре года я набрал около шестнадцати килограмм — это только мышцы. Теперь я стал сильнее и быстрее, могу раньше выходить к мячу и мощнее бить.



Что лучше — “Шлем” или “Кубок Дэвиса”? Я бы хотел победить и там, и там.



Борис Беккер? Он довольно приятный человек, с ним хорошо общаться, его интересно слушать. Я верю только некоторым людям, и Беккер входит в их число», — рассказал Зверев.