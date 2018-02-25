Rio Open. Фернандо Вердаско вышел в финал

За 1 час 15 минут матча Фернандо сделал один эйс и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Фабио реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:2 в пользу испанца.



В финале соревнований Rio Open Вердаско сразится с аргентинцем Диего Шварцманом.