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Rio Open. Фернандо Вердаско вышел в финал
40-я ракетка мира, испанский теннисист Фернандо Вердаско, в полуфинале турнира в
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40-я ракетка мира, испанский теннисист Фернандо Вердаско, в полуфинале турнира в
За 1 час 15 минут матча Фернандо сделал один эйс и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Фабио реализовал один
В финале соревнований Rio Open Вердаско сразится с аргентинцем Диего Шварцманом.