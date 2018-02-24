Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые пробился в полуфинал турнира АТР

В ¼ финала Ивашко одолел француза Николя Маю (100) — 4:6, 6:3, 7:5. Теперь в поединке за выход в финал соперником Ильи Ивашко будет еще один французский теннисист — Люка Пуиль, занимающий 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Для Ильи Ивашко, которому сегодня исполнилось 24 года, это первый в карьере выход в полуфинал одиночного разряда на турнирах под эгидой АТР. До этого белорусские теннисисты не могли пробиться на такую высоту в течение 13 лет. В 2005 году Максим Мирный в полуфинале соревнований в Ноттингеме обыграл бельгийца Оливье Рохуса, затем уступил в финале французу Ришару Гаске.