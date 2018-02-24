Дарья Касаткина: Отыграв матчболы в двух матчах, я уже ничего не боюсь

«Мне удавалось отыгрывать матчболы уже в двух поединках. После этого я уже ничего не боюсь. Теперь мне предстоит сыграть в финале. Чтобы рассчитывать на успех, придётся оставить все силы на корте.
Во встрече с Гарбин я старалась биться в каждом розыгрыше. Она играет просто потрясающе и противостоять ей невероятно трудно. Мугуруса действует очень быстро и наносит мощные удары.
Перед этим матчем я ощущала сильную усталость. Однако на корте ты чувствуешь адреналин, и всё остальное уходит на второй план. Стараешься отработать до конца каждый мяч, а об усталости не думаешь, — цитирует Касаткину sport360.