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Белорус Ивашко вышел в полуфинал турнира в Марселе
Белорусский теннисист Илья Ивашко в четвертьфинале турнира АТР в Марселе обыграл француза Николя Маю — 4:6, 6:3, 7:5.
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Белорусский теннисист Илья Ивашко в четвертьфинале турнира АТР в Марселе обыграл француза Николя Маю — 4:6, 6:3, 7:5.
В следующем раунде он встретится с еще одним представителем Франции Лукасом Пуйе.
Вторую путевку в финал разыграют чех Томаш Бердых и россиянин Карен Хачанов.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Мarseille
Призовой фонд 645 485 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — Николя Маю (Франция) — 4:6, 6:3, 7:5.