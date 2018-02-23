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23 февраля, источник: GoTennis.ru

Рио-де-Жанейро. Пабло Куэвас потерпел поражение в четвертьфинале

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира в Рио-де-Жанейро, проиграв в двух сетах чилийцу Николасу Харри, — 5/7, 3/6.

За 1 час 23 минуты, проведённые на корте, 33-я ракетка мира, 32-летний Куэвас, совершил два эйса и три двойные ошибки. 22-летний Николас, занимающий 94-ю строчку мировой табели о рангах, сделал два брейка и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

В полуфинале соревнований Rio Open Харри померится силами либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с аргентинцем Диего Шварцманом.

Рио-де-Жанейро. Пабло Куэвас потерпел поражение в четвертьфинале
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