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Делрэй-Бич. Евгений Донской не смог пройти в полуфинал турнира
Российский теннисист Евгений Донской не смог преодолеть барьер ¼ финала соревнований в
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Российский теннисист Евгений Донской не смог преодолеть барьер ¼ финала соревнований в
За 1 час 19 минут поединка 76-я ракетка мира, 27-летний Донской, совершил три эйса и одну двойную ошибку. 28-летний Стив, занимающий 51-е место в рейтинге АТР, сделал три брейка и девять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Американец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:0.
В ½ финала турнира Delray Beach Open Джонсон сразится с победителем игры своего соотечественника Рейлли Опелки и немца Петера Гойовчика.