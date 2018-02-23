Делрэй-Бич. Евгений Донской не смог пройти в полуфинал турнира

За 1 час 19 минут поединка 76-я ракетка мира, 27-летний Донской, совершил три эйса и одну двойную ошибку. 28-летний Стив, занимающий 51-е место в рейтинге АТР, сделал три брейка и девять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Американец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:0.