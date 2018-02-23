Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

В поединке второго раунда Ивашко, который находится на 193-м месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, встречался с 13-й ракеткой планеты — известным швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой и выиграл первый сет со счетом 6:4. Вторая партия не была доиграна — при счете 1:1 Вавринка не смог продолжить встречу и снялся с турнира. Таким образом Илья Ивашко прошел в четвертьфинал, где его соперником будет француз Николя Маю, замыкающий топ-100 мирового рейтинга.