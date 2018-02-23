Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в четвертьфинал турнира во французском Марселе (призовой фонд — 645 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в четвертьфинал турнира во французском Марселе (призовой фонд — 645 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке второго раунда Ивашко, который находится на 193-м месте рейтинга Ассоциации
Илья Ивашко пробился в основную сетку состязаний через квалификацию, победив немца Оскара Отте (137) — 4:6, 6:1, 7:6 и французского теннисиста Кенни Де Шиппера (163) — 6:3, 6:4. В первом раунде основного турнира он уверенно переиграл сербского теннисиста Ласло Дьере (98-й номер рейтинга АТР) — 6:3, 6:1.
Соревнования завершатся в воскресенье, 25 февраля.