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12:23 (мск), источник: БЕЛТА

Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в четвертьфинал турнира во французском Марселе (призовой фонд — 645 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго раунда Ивашко, который находится на 193-м месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, встречался с 13-й ракеткой планеты — известным швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой и выиграл первый сет со счетом 6:4. Вторая партия не была доиграна — при счете 1:1 Вавринка не смог продолжить встречу и снялся с турнира. Таким образом Илья Ивашко прошел в четвертьфинал, где его соперником будет француз Николя Маю, замыкающий топ-100 мирового рейтинга.

Илья Ивашко пробился в основную сетку состязаний через квалификацию, победив немца Оскара Отте (137) — 4:6, 6:1, 7:6 и французского теннисиста Кенни Де Шиппера (163) — 6:3, 6:4. В первом раунде основного турнира он уверенно переиграл сербского теннисиста Ласло Дьере (98-й номер рейтинга АТР) — 6:3, 6:1.

Соревнования завершатся в воскресенье, 25 февраля.

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