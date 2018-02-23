Михаил Южный завершил выступление на турнире в Делрэй-Бич

Поединок продлился 1 час 49 минут. 93-я ракетка мира, 35-летний Южный, дважды брал подачу соперника, сделал шесть эйсов и столько же двойных ошибок. 20-летний Тэйлор, занимающий 85-ю позицию в мировой классификации, реализовал пять брейк-пойнтов, выполнил 13 эйсов и четырежды ошибался при подаче. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.