Последний раз наша сборная добиралась до этой стадии 12 лет назад.
Михаил Южный завершил выступление на турнире в Делрэй-Бич
Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер второго круга соревнований в
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Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер второго круга соревнований в
Поединок продлился 1 час 49 минут. 93-я ракетка мира, 35-летний Южный, дважды брал подачу соперника, сделал шесть эйсов и столько же двойных ошибок. 20-летний Тэйлор, занимающий 85-ю позицию в мировой классификации, реализовал пять
В ¼ финала турнира Delray Beach Open Фритц сразится с канадцем Денисом Шаповаловым.