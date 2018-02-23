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01:57 (мск), источник: Р-Спорт

Михаил Южный проиграл во втором круге теннисного турнира в Делрэй-Бич

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянин Михаил Южный проиграл во втором круге теннисного турнира в Делрэй-Бич (США), призовой фонд которого превышает 550 тысяч долларов.

Источник: РИА "Новости"

Южный уступил американцу Тейлору Фрицу со счетом 1:6, 6:4, 3:6. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Фриц в четвертьфинале сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым, выбившим из борьбы американца Джареда Дональдсона.

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