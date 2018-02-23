Последний раз наша сборная добиралась до этой стадии 12 лет назад.
Михаил Южный проиграл во втором круге теннисного турнира в Делрэй-Бич
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянин Михаил Южный проиграл во втором круге теннисного турнира в
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянин Михаил Южный проиграл во втором круге теннисного турнира в
Южный уступил американцу Тейлору Фрицу со счетом 1:6, 6:4, 3:6. Матч продолжался 1 час 50 минут.
Фриц в четвертьфинале сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым, выбившим из борьбы американца Джареда Дональдсона.