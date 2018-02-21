Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом»
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Счет по алиментам из интерната помог родителям найти «умершего» сына
Уволен матерившийся судья, заявивший: "Можете жаловаться Путину"
Кочеткова назвала развод Гигинеишвили с Михалковой «бумерангом»
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Оттава Сенаторз
Футбол. Еврокубки
21.02
Севилья0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Еврокубки
21.02
Шахтер Д2
Рома1
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
21.02
Леганес1
Реал3
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Канада
США
Футбол. Еврокубки
21.02
ЦСКА1
Црвена Звезда0
Хоккей. Олимпийский турнир
21.02
ШвецияОТ3
Германия4
Хоккей. Олимпийский турнир
21.02
Канада1
Финляндия0
Все события
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
BMW выбрала место, где построит завод в России
В Беларуси придумали биатлон на тракторах
Россиянка установила мировой рекорд на Олимпиаде
Как Россия громила Норвегию (видео)
Летучая, Орлова и Юдашкина побывали на светском бранче в Москве
Королева Елизавета II впервые посетила модный показ в Лондоне
В России может резко сократиться количество аптек
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Жилье в Москве может значительно подорожать
Что делают с «хрущевками» за рубежом
Фоторепортажи
13Все медалисты сборной России
8Все золото Пхенчхана. 21 февраля
21 февраля, источник: БЕЛТА

Белоруска Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Будапеште

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в Будапеште. Максим Мирный и Андрей Василевский проиграли в парных разрядах заокеанских турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2018

Сегодня на соревнованиях в венгерской столице Саснович, занимающая 47-е место в мировом рейтинге, уступила в 2-м раунде хорватской теннисистке Петре Мартич (56) — 6:3, 4:6, 4:6. До этого в стартовом поединке Александра Саснович уверенно переиграла опытную итальянку Роберту Винчи (156) — 6:3, 6:3. Роберта Винчи в свою очередь в квалификации взяла верх над белоруской Верой Лапко.

На мужском турнире в американском Делрей-Бич белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в 1/8 финала парного разряда проиграли австралийцу Мэттью Эбдену и американцу Дональду Янгу — 6:3, 6:7, 5:10.

В бразильском Рио-де-Жанейро Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо также в первом раунде уступили аргентинской паре Гвидо Пелья / Диего Шварцман — 3:6, 6:2, 3:10.

 Анита Цой кардинально сменила имидж и стала блондинкой
Дни скидок проведут магазины Минска 24 и 25 февраля
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины»
Один за всех: Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
Крушельницкий отказался от слушания в CAS по делу о допинге
Погоня Дальмайер за четвертой медалью: за чем следить 22 февраля
NYT: Русские на трибунах – это проплаченные люди и олигархи
«Реал» одержал волевую победу в матче чемпионата Испании
Гончаренко отметил проблемы ЦСКА в матче против «Црвены Звезды»
Спорт-Экспресс
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь