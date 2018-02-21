Белоруска Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Будапеште

Сегодня на соревнованиях в венгерской столице Саснович, занимающая 47-е место в мировом рейтинге, уступила в 2-м раунде хорватской теннисистке Петре Мартич (56) — 6:3, 4:6, 4:6. До этого в стартовом поединке Александра Саснович уверенно переиграла опытную итальянку Роберту Винчи (156) — 6:3, 6:3. Роберта Винчи в свою очередь в квалификации взяла верх над белоруской Верой Лапко.