Доминик Тим успешно стартовал на соревнованиях Rio Open

За 1 час 17 минут матча шестая ракетка мира, 24-летний Доминик, сделал четыре брейка и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 27-летний Лайович, занимающий 84-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и одну двойную ошибку. Австриец остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.