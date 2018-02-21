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09:10 (мск), источник: GoTennis.ru

Доминик Тим успешно стартовал на соревнованиях Rio Open

Австрийский теннисист Доминик Тим преодолел барьер первого раунда турнира в Рио-де-Жанейро, обыграв в двух сетах серба Душана Лайовича, — 6/2, 7/5.

За 1 час 17 минут матча шестая ракетка мира, 24-летний Доминик, сделал четыре брейка и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 27-летний Лайович, занимающий 84-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и одну двойную ошибку. Австриец остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.

Во втором круге соревнований Rio Open Тим сразится с испанцем Пабло Андухаром, победившим австрийца Геральда Мельцера, — 7/5, 6/2.

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