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Доминик Тим успешно стартовал на соревнованиях Rio Open
Австрийский теннисист Доминик Тим преодолел барьер первого раунда турнира в
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Австрийский теннисист Доминик Тим преодолел барьер первого раунда турнира в
За 1 час 17 минут матча шестая ракетка мира, 24-летний Доминик, сделал четыре брейка и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 27-летний Лайович, занимающий 84-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и одну двойную ошибку. Австриец остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.
Во втором круге соревнований Rio Open Тим сразится с испанцем Пабло Андухаром, победившим австрийца Геральда Мельцера, — 7/5, 6/2.