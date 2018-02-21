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06:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Серена Уильямс: Я чуть не умерла после родов

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что была близка к смерти после рождения дочери Олимпии.

Источник: AP 2018

По словам спортсменки, она была бы мертва, если бы не своевременная помощь врачей.

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«Я чуть не умерла после родов. Сами роды прошли хорошо, я была счастлива держать своего ребёнка на руках, но следующие шесть дней стали кошмаром. Все началось с лёгочной эмболии, которая вызвала серьёзные осложнения. Из-за сильного кашля у меня разошлись швы от кесарева сечения. Я легла на операционный стол, где врачи обнаружили огромную гематому в моём животе. Тромб мог в любой момент попасть в лёгкие.

Я так благодарна, что была под наблюдением невероятной медицинской команды врачей и медсестёр в больнице с самым современным оборудованием. Они точно знали, как справиться со всеми осложнениями. Если бы не их профессионализм, меня бы не было на этом свете, — приводит CNN слова Уильямс.

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