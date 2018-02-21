Серена Уильямс: Я чуть не умерла после родов

По словам спортсменки, она была бы мертва, если бы не своевременная помощь врачей.
«Я чуть не умерла после родов. Сами роды прошли хорошо, я была счастлива держать своего ребёнка на руках, но следующие шесть дней стали кошмаром. Все началось с лёгочной эмболии, которая вызвала серьёзные осложнения.
Я так благодарна, что была под наблюдением невероятной медицинской команды врачей и медсестёр в больнице с самым современным оборудованием. Они точно знали, как справиться со всеми осложнениями. Если бы не их профессионализм, меня бы не было на этом свете, — приводит CNN слова Уильямс.