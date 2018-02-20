Федерер на троне до Индиан-Уэллса, а Возняцки прощается с «единичкой»
Роджер Федерер вернулся на вершину рейтинга в рекордные 36 лет, но ему нужно обороняться от Надаля. А Возняцки первое место уже не уберегла.
Роджер Федерер вернулся на вершину рейтинга в рекордные 36 лет, но ему нужно обороняться от Надаля. А Возняцки первое место уже не уберегла.
Не успел дойти до конца второй месяц теннисного года, как уже успели произойти смены первых ракеток как у мужчин, так и у женщин. Значит самое время вспомнить о нашей традиционной рубрике «Табель о рангах».
Невозможное возможно
Когда спустя много лет теннисист возвращается на вершину рейтинга, это событие становится знаковым. Мы понимаем, что спортсмен за это время пережил падение, «перезагрузился», а возможно и избавился от травм и, в конце концов, нашёл в себе силы сделать новый рывок наверх. Так получилось, что в теннисе камбэк случился практически одновременно и у мужчин, и у женщин. Взять недавний прорыв наверх датчанки Каролины Возняцки, которая после победы на Australian Open выбралась на первую строчку спустя ровно шесть лет.
Однако, отдав должное Каролине, отметим, что достижение Роджера Федерера, который спустя 5 лет и 106 дней получил заветную «единичку», всё же стоит особняком.
Счастливый Роттердам
Любопытно, что изначально Роджер не планировал играть в Роттердаме, но когда предыдущий лидер мирового рейтинга, Рафаэль Надаль, не очень удачно сыграл в Мельбурне (четвертьфинал), он сам открыл «окно возможностей» для соперника. Чтобы обогнать испанца, достаточно было дойти до полуфинала на одном из пятисотников. Более привычным для этого выглядел Дубай, который проходит на стыке февраля и марта, но швейцарец решил ускорить процесс на две недели и заявился в Роттердам. Там он перевыполнил план — не только стал первой ракеткой мира, но и завоевал титул — третий в Роттердаме (2005, 2012, 2018) и 97-й вообще за карьеру (впереди только рекорд Джимми Коннорса — 109), попутно сформировав себе небольшой отрыв — 345 очков. Кстати, Федерер ещё окончательно не отказался от идеи сыграть и в Дубае. Если он и там завоют титул, а Надаль на той же неделе не защитит очки за прошлогодний финал Акапулько, то преимуществе швейцарца может превысить 1000 очков, а следовательно и возможная осечка в
Новая старая королева
У женщин минувшая неделя тоже была неспокойной. По сути на турнире категории Premier 5 в Дохе новой первой ракетке мира Каролине Возняцки впервые всерьёз пришлось оборонять свой высокий статус от нападок румынки Симоны Халеп. Ближе к решающим стадиям соревнований цена ошибки была всего лишь одна победа. Если бы Халеп прошла на круг дальше, она бы вновь подвинула датчанку. В пятницу была ситуация, когда Симона несколько часов была промежуточным лидером. Она уверенно победила в четвертьфинале Катрин Беллис — 6:0, 6:4, а Возняцки ещё только предстояло непростое сражение против Анжелики Кербер. Интриги добавило заявление Халеп о том, что
В тяжёлой борьбе Возняцки справилась всё же с Кербер — 7:6, 1:6, 6:3, однако в полуфинале проиграла будущей чемпионке Петре Квитовой. Каролина в итоге опередила Халеп на 45 очков и гарантировала себе лидерство. Но всего лишь на неделю. В Дубае ни Симона, ни Каролина не выступают. У датчанки сгорят очки за прошлогодний финал, и 26 февраля новой первой ракеткой будет снова Халеп, которая травмирована и у которой под вопросом выступление даже на
«Чёртова дюжина» Квитовой
Но как же обстоят дела у преследовательниц Возняцки и Халеп? Может ли
Начало сезона сложилось для чешки неудачно — поражение в первом же круге на Australian Open от Андреа Петкович. Однако затем чешка завоевала титул в
Топ-10
1 (+1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10 105 очков.
2 (-1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760.
3 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 4960.
4 (+1). Григор Димитров (Болгария) — 4635
5 (-1). Александр Зверев (Германия) — 4450.
6 (=). Доминик Тим (Австрия) — 4220.
7 (=). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280.
8 (=). Джек Сок (США) — 2880.
9 (+2). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825.
10 (-1).
Зверев, Рублев, Шаповалов и все остальные
Большой интерес в прошлом сезоне вызвала вновь созданная чемпионская гонка за попадание на итоговый турнир в Милан для молодых теннисистов (до 21 года). Многие из участников-2017 уже выбыли по возрасту из этой категории — Чхун Хён, Хачанов, Медведев, Чорич, Доналдсон и другие, но некоторые известные игроки сохранили возможность сражаться за путёвки в Милан и в этом году — в частности имеющие советские и российские корни Александр Зверев, Андрей Рублёв, Денис Шаповалов и не попавший в прошлом году в восьмёрку грек Стефанос Циципас. В этом сезоне с большим отрывом гонку возглавляет Рублёв. Благодаря четвертьфиналу в Роттердаме россиянин уже поднялся на рекордное для себя 31-е место в