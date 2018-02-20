Федерер на троне до Индиан-Уэллса, а Возняцки прощается с «единичкой»

Источник: AP 2018

Не успел дойти до конца второй месяц теннисного года, как уже успели произойти смены первых ракеток как у мужчин, так и у женщин. Значит самое время вспомнить о нашей традиционной рубрике «Табель о рангах».

Невозможное возможно

Когда спустя много лет теннисист возвращается на вершину рейтинга, это событие становится знаковым. Мы понимаем, что спортсмен за это время пережил падение, «перезагрузился», а возможно и избавился от травм и, в конце концов, нашёл в себе силы сделать новый рывок наверх. Так получилось, что в теннисе камбэк случился практически одновременно и у мужчин, и у женщин. Взять недавний прорыв наверх датчанки Каролины Возняцки, которая после победы на Australian Open выбралась на первую строчку спустя ровно шесть лет.

Однако, отдав должное Каролине, отметим, что достижение Роджера Федерера, который спустя 5 лет и 106 дней получил заветную «единичку», всё же стоит особняком. Во-первых, швейцарец стал лидером мирового рейтинга в возрасте 36 лет 195 дней, более чем на три года превысив предыдущий рекорд теннисиста-ветерана — Андре Агасси (33 года 133 дня). Во-вторых, между первым восхождением Роджера на вершину (2 февраля 2004) и нынешним прошло 14 лет 17 дней. Предыдущее рекордное достижение принадлежало Рафаэлю Надалю — 9 лет 3 дня (18 августа 2008 года и 21 августа 2017 года). В-третьих, Федереру и так принадлежал суммарный рекорд по количеству недель на вершине — 302. И он будет лидером ещё как минимум 4 недели — до конца «Мастерса» Индиан-Уэллса, где ему защищать титул.

Счастливый Роттердам

Любопытно, что изначально Роджер не планировал играть в Роттердаме, но когда предыдущий лидер мирового рейтинга, Рафаэль Надаль, не очень удачно сыграл в Мельбурне (четвертьфинал), он сам открыл «окно возможностей» для соперника. Чтобы обогнать испанца, достаточно было дойти до полуфинала на одном из пятисотников. Более привычным для этого выглядел Дубай, который проходит на стыке февраля и марта, но швейцарец решил ускорить процесс на две недели и заявился в Роттердам. Там он перевыполнил план — не только стал первой ракеткой мира, но и завоевал титул — третий в Роттердаме (2005, 2012, 2018) и 97-й вообще за карьеру (впереди только рекорд Джимми Коннорса — 109), попутно сформировав себе небольшой отрыв — 345 очков. Кстати, Федерер ещё окончательно не отказался от идеи сыграть и в Дубае. Если он и там завоют титул, а Надаль на той же неделе не защитит очки за прошлогодний финал Акапулько, то преимуществе швейцарца может превысить 1000 очков, а следовательно и возможная осечка в Индиан-Уэллсе будет не такой критичной.

Новая старая королева

У женщин минувшая неделя тоже была неспокойной. По сути на турнире категории Premier 5 в Дохе новой первой ракетке мира Каролине Возняцки впервые всерьёз пришлось оборонять свой высокий статус от нападок румынки Симоны Халеп. Ближе к решающим стадиям соревнований цена ошибки была всего лишь одна победа. Если бы Халеп прошла на круг дальше, она бы вновь подвинула датчанку. В пятницу была ситуация, когда Симона несколько часов была промежуточным лидером. Она уверенно победила в четвертьфинале Катрин Беллис — 6:0, 6:4, а Возняцки ещё только предстояло непростое сражение против Анжелики Кербер. Интриги добавило заявление Халеп о том, что из-за травмы ноги она досрочно снялась с полуфинала против Гарбинье Мугурусы.

В тяжёлой борьбе Возняцки справилась всё же с Кербер — 7:6, 1:6, 6:3, однако в полуфинале проиграла будущей чемпионке Петре Квитовой. Каролина в итоге опередила Халеп на 45 очков и гарантировала себе лидерство. Но всего лишь на неделю. В Дубае ни Симона, ни Каролина не выступают. У датчанки сгорят очки за прошлогодний финал, и 26 февраля новой первой ракеткой будет снова Халеп, которая травмирована и у которой под вопросом выступление даже на Индиан-Уэллсе. Таким образом, Возняцки продержится на вершине ровно 4 недели. А продолжение чехарды в женской табели о рангах не просто возможно, а неминуемо.

«Чёртова дюжина» Квитовой

Но как же обстоят дела у преследовательниц Возняцки и Халеп? Может ли кто-то в скором времени вклиниться в эту борьбу за переходящую жёлтую майку лидера? Примерно в 2 тысячах очков от них находятся Мугуруса и Свитолина, ещё в тысяче — Плишкова и Остапенко. Но если присмотреться, то чуть поодаль в этой гонке расположились две «тёмные лошадки». Настоящий прорыв наверх сейчас совершают немка Анжелика Кербер и чешка Петра Квитова. О последней хочется сказать отдельно. Все мы помним, что год назад после нападения грабителя, когда Петра получила ножевую травму своей рабочей левой руки, вопрос стоял не о возможности вернуться в топ рейтинга WTA, а о том, — сможет ли она вообще продолжить карьеру.

Начало сезона сложилось для чешки неудачно — поражение в первом же круге на Australian Open от Андреа Петкович. Однако затем чешка завоевала титул в Санкт-Петербурге, потом принесла два очка своей сборной в четвертьфинале Кубка Федерации против команды Швейцарии и, наконец, в Дохе победила 6 соперниц подряд и завоевала второй титул кряду. В итоге серия побед чешки достигла отметки 13. Логично, что после этого Петра снялась с Дубая. Последние успехи Квитовой позволили ей ворваться в топ-10. Она вытеснила оттуда немку Юлию Гёргес. Теперь только теннисистки из Чехии представлены в десятке сильнейших двумя игроками — кроме Квитовой это ещё Плишкова.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 19 февраля:



1 (+1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10 105 очков.

2 (-1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760.

3 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 4960.

4 (+1). Григор Димитров (Болгария) — 4635

5 (-1). Александр Зверев (Германия) — 4450.

6 (=). Доминик Тим (Австрия) — 4220.

7 (=). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280.

8 (=). Джек Сок (США) — 2880.

9 (+2). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825.

10 (-1). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2815.

Зверев, Рублев, Шаповалов и все остальные