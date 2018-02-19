Мария Шарапова сдала не менее восьми допинг-проб в 2017 году

Россиянка сдала как минимум семь допинг-проб во внесоревновательный период и от одной до трех — во время проведения турниров.

В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев — начиная с 26 января 2016 года, когда она проиграла в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года. На данный момент она находится на 43-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Еще у двух российских теннисисток Светланы Кузнецовой и Дарьи Касаткиной за отчетный год было взято более семи допинг-проб во внесоревновательный период и от четырех до шести — во время соревнований, у Екатерины Макаровой и Елены Весниной — более 14 проб. Лидер рейтинга WTA датчанка Каролин Возняцки в 2017 году сдала более 14 допинг-проб.