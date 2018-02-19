Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Мария Шарапова сдала не менее восьми допинг-проб в 2017 году
ТАСС, 19 февраля. Российская теннисистка Мария Шарапова прошла не менее восьми
ТАСС, 19 февраля. Российская теннисистка Мария Шарапова прошла не менее восьми
Россиянка сдала как минимум семь
В начале марта 2016 года в
Еще у двух российских теннисисток Светланы Кузнецовой и Дарьи Касаткиной за отчетный год было взято более семи
Лидеры рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и хорват Марин Чилич также сдали более 14